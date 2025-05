Galerija

»Mir z vami! To je prvi pozdrav, ki ga je izrekel vstali Kristus, Dobri pastir. Želim si, da bi ta pozdrav miru odmeval v vašem srcu, v vaši družini in med vsemi ljudmi, kjerkoli že so, v vsakem narodu in po vsem svetu.« S temi besedami se je novi papež prvič oglasil na družbenem omrežju x. FOTO: X