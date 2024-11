Pariški učitelj umorjen zaradi učenkine laži

Pariški učitelj zgodovine Samuel Paty je bil pred umorom tarča spletne kampanje sovraštva in groženj s smrtjo, ker je učencem med poukom pokazal satirične karikature preroka Mohameda iz revije Charlie Hebdo. Njegovega morilca, 18-letnega Abdulaha Anzorova, je policija ustrelila kmalu po napadu. V dneh po umoru je bilo pridržanih sedem ljudi, med njimi dva učenca in oče Patyjeve učenke.

Med obtoženimi je tako zdaj sedem moških in ena ženska, med njimi dva prijatelja storilca, ki sta bila po navedbah obtožnice seznanjena z njegovimi načrti. Dvaindvajset- in 23-letnik sta obtožena sodelovanja pri terorističnem umoru, grozi jima dosmrtna zaporna kazen.

Samuel Paty je veljal za vestnega in priljubljenega učitelja zgodovine na srednji šoli v kraju Conflans-Sainte-Honorine v uspešnem zahodnem predmestju Pariza. Šestega oktobra 2020 je imel v svojem razredu uro o svobodi govora – in pri tem omenil, kako je objava karikatur preroka Mohameda leta 2015 v satiričnem časopisu Charlie Hebdo pripeljala do umora večine zaposlenih. Preden je pokazal primere karikatur, je učencem priporočil, naj tisti, ki se bojijo, da jih bodo te podobe užalile, umaknejo pogled.

Naslednji dan je ena od njegovih učenk,13-letno dekle, očetu rekla, da je bila v šoli kaznovana, ker se je postavila po robu učitelju Patyju, ko je muslimanskim sošolcem naročil, naj zapustijo razred, da bo lahko pokazal golo sliko preroka. Kar je bila trojna laž. Paty muslimanom ni rekel, naj zapustijo razred, dekle ni bilo kaznovano zaradi tega in na dan, ko je imel Paty uro o svobodi govora, je sploh ni bilo v učilnici. Toda laž se je s pomočjo interneta razširila.

Antoine Casubolo Ferro je odvetnik, ki zastopa združenje žrtev terorizma. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Najprej je dekličin oče Brahim Chnina na videoposnetkih, ki jih je objavil na facebooku, prisilil deklico, da je ponovila svojo trditev in navedla ime učitelja. Nato je lokalni islamist Abdelhakim Sefrioui ustvaril desetminutni spletni videoposnetek z naslovom Islam in prerok žaljena na javni šoli.

V nekaj dneh so šolo preplavili grožnje in sovražna sporočila z vsega sveta. Paty je kolegom povedal, da zaradi gonje proti njemu doživlja težke trenutke. Medtem je posnetek vzbudil pozornost 18-letnega čečenskega begunca, ki je živel v Rouenu, Abdulaha Anzorova. Ta je za svoj načrt poiskal pomoč pri dveh prijateljih, ki sta zdaj v sodnem postopku. Eden od njiju naj bi bil prisoten, ko je v trgovini v Rouenu kupil nož, drugi mu je pomagal kupiti dve repliki pištole in ga nato odpeljal v šolo.

Rože pred šolo, kjer je poučeval učitelj Paty. FOTO: Bertrand Guay/AFP

Ključen je kontekst

Zadnji štirje obtoženci – med njimi je ena ženska – so osebe, s katerimi se je Anzorov pogovarjal po snapchatu in twitterju in naj bi ga spodbujale pri dejanju. Odvetniki dekličinega očeta in islamističnega pridigarja bodo obrambo zasnovali na tem, da obtožena nista pozivala k Patyjevemu umoru.

A za tožilstvo je ključen kontekst. Umor se je zgodil v času, ko je bil splet zaradi sojenja v primeru Charlie Hebdo poln novih islamističnih groženj Franciji. Tožilci trdijo, da je bila v tem ozračju javna obsodba človeka zaradi blasfemije enakovredna določitvi teroristične tarče. Drugim šestim obtožencem sodijo zaradi sodelovanja v teroristični združbi, za to kaznivo dejanje pa je zagrožena tridesetletna zaporna kazen, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sojenje bo predvidoma trajalo do 20. decembra.

Pred letom dni je bilo dekle, ki je z lažmi sprožilo gonjo proti učitelju, na sodišču za mladoletnike obsojeno na pogojno zaporno kazen. Obsojenih je bilo tudi pet drugih učencev, ker so v zameno za denar morilcu natančno pokazali učitelja.