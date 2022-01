PC namesto PCT, virus ogroža predsedniške volitve

V nadaljevanju preberite:

V Italiji ne morejo več kazati s prstom na bolj okužene severne sosede, kakor so pred nekaj tedni, ko je Slovenija skupaj z Avstrijo nosila zastavo okuženih. Zdaj se soočajo z grožnjo, da jim covid-19 lahko ustavi javne službe in morda prepreči volitve predsednika republike. Premier Mario Draghi, ki velja za predsedniškega favorita, se ni odločil za obvezno cepljenje, kakor so pričakovali. Posnema pa Nemce in Avstrijce in uvaja »Super Green Pass«, PC namesto PCT. Približno 2,7 milijona najbolj zadrtih nasprotnikov cepljenja bo poskušal prepričati, naj se cepijo.