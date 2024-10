Peking ne sprejema dodatnih evropskih carin na električna vozila

Kitajska se ne strinja z dodatnimi carinami na uvoz električnih vozil iz Kitajske v EU, ki jih je evropska komisija potrdila v torek, in jih ne sprejema. Kot so sporočili iz Pekinga, so že vložili pritožbo na Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO).

»Kitajska bo sprejela vse potrebne ukrepe za zaščito pravic in interesov kitajskih proizvajalcev,« so zapisali.

Evropska komisija je v torek potrdila uvedbo dodatnih carin na uvoz električnih vozil, izdelanih na Kitajskem, v EU. Poleg že veljavnih 10-odstotnih carin bo v prihodnjih dneh uvedla carine v višini od 7,8 do 35,3 odstotka za obdobje petih let. Za uvedbo dodatnih carin se je Bruselj odločil na podlagi konec lanskega leta sprožene preiskave, v kateri so ugotovili, da proizvajalci električnih vozil na Kitajskem uživajo koristi nepoštenih državnih subvencij.

V Pekingu so danes ponovili, da gre za protekcionistično prakso. »Upamo, da bo EU v pogovorih s Kitajsko zavzela konstruktivno držo, da bomo hitro našli rešitev, ki bo sprejemljiva za obe strani, in da se bomo izognili zaostritvi trgovinskega spora,« sporočilo kitajskih oblasti povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Peking je medtem sprožil preiskavo evropskih subvencij za nekatere mlečne in svinjske proizvode, uvožene na Kitajsko.

Trgovinski spor med EU in Kitajsko po poročanju AFP ni omejen na električna vozila. Bruselj med drugim preiskuje tudi kitajske subvencije za proizvajalce sončnih panelov in vetrnih turbin.

EU sicer ni edina uvedla dodatne carine na električna vozila iz Kitajske. Kanada in ZDA so v zadnjih mesecih uvedle 100-odstotne carine na uvoz kitajskih vozil, je še poročala agencija.