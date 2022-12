Pelješki most, slovo od kune in vstop v schengen

V nadaljevanju preberite:

»Mineva leto velikih dosežkov. Odprli smo infrastrukturni megaprojekt Pelješki most in povezali sever in jug Hrvaške, vstopamo v schengensko območje in poslavljamo se od kune, ki jo bo s 1. januarjem zamenjal evro,« je povzel dogajanje na Hrvaškem v letu, ki se izteka, premier Andrej Plenković. Vendar je bilo dogodkov, ki so zaznamovali leto 2022, veliko več.