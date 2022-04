7.30 Zelenski se je Ukrajincem zahvalil za 50 dni upora proti ruski invaziji

Spopadi na vzhodu Ukrajine se stopnjujejo, v Kijevu pa je davi odjeknilo več eksplozij. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v četrtek zvečer ukrajinskemu ljudstvu zahvalil za 50 dni upora proti napadu Rusije in poudaril, da je jasno, da je glavni cilj ruske invazije Donbas, ki ga želi Rusija uničiti, poročajo agencije.

»50 dni naše obrambe je dosežek. Dosežek milijonov Ukrajincev,« je poudaril Zelenski v rednem nočnem videonagovoru, ki ga je objavil na Telegramu. Kot je dejal, se spominja prvega dne ruske invazije na Ukrajino. »Milo rečeno, nihče ni bil prepričan, da bomo preživeli,« je dejal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mnogi so mu svetovali, naj zapusti državo, je nadaljeval Zelenski. Svetovali so, naj se predamo tiraniji, a Ukrajincev niso poznali in niso vedeli, kako pogumni so in koliko cenijo svobodo, da živimo tako, kot hočemo, je dodal in se zahvalil tudi vsem podpornikom Ukrajine.

Medtem se spopadi na vzhodu Ukrajine krepijo. V številnih mestih v regijah Lugansk in Zaporožje so se davi oglasile zvočne sirene, ki opozarjajo pred zračnimi napadi. Močne eksplozije so danes zgodaj zjutraj odjeknile tako v Kijevu kot v številnih drugih mestih v Ukrajini, med drugim v Hersonu in Harkovu.

Po ukrajinskih informacijah skušajo ruske enote zavzeti mesti Popasna in Rubišne v regiji Lugansk na vzhodu Ukrajine. Vendar niso bili uspešni, navaja ukrajinski generalštab v današnjem poročilu, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Kijev v naslednjih dneh pričakuje večjo ofenzivo ruskih enot na vzhodu države. Moskva že nekaj dni povečuje število svojih vojakov na tem območju.

V zadnjih 24 urah so ukrajinske enote napade odbile na osmih mestih v regijah Lugansk in Doneck, pri čemer so uničili več ruskih tankov in topniški sistem, je zapisano v poročilu generalštaba.

Preko humanitarnih koridorjev je v četrtek iz obleganih ukrajinskih mest uspelo pobegniti 2550 civilistom, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk. V Zaporožje na jugu države je prispelo 2300 ljudi, od tega 290 prebivalcev Mariupola, je dejala.

7.05 V Harkovu najmanj 503 mrtvi civilisti

Guverner ukrajinske regije Harkov Oleg Sinegubov pravi, da so tam od začetka ruske invazije 24. februarja umrli najmanj 503 civilisti in da je med mrtvimi 24 otrok.

»To je nedolžno civilno prebivalstvo, ne bomo jim odpustili nobenega življenja,« je njegove besede povzel BBC, ki pa ni mogel neodvisno preveriti števila smrtnih žrtev.

V Harkovu spopadi še vedno trajajo. FOTO: Sergey Bobok/AFP

Harkov, ki je od ruske meje oddaljen zgolj štirideset kilometrov, je imel pred začetkom vojne 1,5 milijona prebivalcev. Za razliko od nekaterih drugih delov Ukrajine, kjer je prišlo do prekinitve spopadov, potem ko se je Rusija osredotočila na Donbas, v Harkovu še niso odložili orožja.

7.00 Ukrajina za pomanjkanje hrane krivi Rusijo

V Ukrajini je vse več pomanjkanja hrane, saj ruske vojne ladje blokirajo ukrajinska pristanišča in trgovino v Črnem morju, je dejal namestnik ukrajinskega ministra za gospodarstvo Taras Kačka.

Kačka se je na družbenih omrežjih skliceval na izjavo generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa, da bo petina svetovnega prebivalstva zaradi vojne v Ukrajini doživela lakoto.

Povedal je, da ruske ladje, ki streljajo na komercialna plovila, preprečujejo Ukrajini izvoz koruze, pšenice in rastlinskega olja, njegove besede povzema BBC.

6.45 Pentagon: Izguba bojne ladje Moskva za Rusijo velik udarec

Izguba raketne križarke Moskva, ki je v četrtek potonila, je velik udarec za rusko floto v Črnem morju, je za televizijo CNN ocenil tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby. Rusija trdi, da je ladja potonila zaradi poškodbe trupla pri eksploziji, do katere je prišlo zaradi požara, po navedbah Kijeva pa so jo zadele ukrajinske rakete.

Moskva, vodilna ladja ruske flote v Črnem morju, je bila ključen del ruskih prizadevanj za mornariško prevlado v Črnem morju, njena izguba pa bo imela posledice za ruske zmogljivosti, je dejal Kirby.

Pri tem ni mogel z gotovostjo potrditi, kaj se je res zgodilo z ladjo. »Ukrajinske trditve ne moremo zavrniti, saj je dovolj verjetno, da so jo res zadeli z raketo vrste neptun,« je dejal.

Moskva, vodilna ladja ruske flote v Črnem morju, je bila ključen del ruskih prizadevanj za mornariško prevlado v Črnem morju. FOTO: Denis Sinyakov/Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v svojem rednem večernem nagovoru državljanom raketne križarke ni izrecno omenjal, dejal pa je, da so ukrajinski branilci pokazali, da lahko ruske ladje odplujejo, čeprav na dno morja.

Rusko obrambno ministrstvo trdi, da je ladja potonila v neurju, ko so jo vlekli v pristanišče. Na krovu Moskve je bilo 16 vodljivih raketnih izstrelkov dolgega dosega in ti sedaj ne bodo leteli na ukrajinska mesta. Gre za križarko, ki je ob začetku invazije na Ukrajino zahtevala predajo ukrajinskih sil na Kačjem otoku.

Potopitev ladje predstavlja nov udarec Rusiji, ki je računala, da bo v Ukrajini svoje cilje dosegla v nekaj dneh, sedaj pa vojna traja že osem tednov, Rusi pa so morali odnehati od poskusa osvojitve Kijeva.

Za Ukrajince je to legendarni trenutek upora Rusom, ki jim daje krila v obrambi. Potopitev Moskve je obliž na rano ob dogodkih v Mauripolju, kjer naj bi se po navedbah Rusije predalo več kot 1000 vojakov. Ukrajinci trdijo, da se bitka za Mauripolj, kjer je ujetih okrog 100.000 civilistov, nadaljuje.