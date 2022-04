Male sirote bodo konec vojne počakale v Sloveniji

Predvidoma v naslednjih desetih dneh bo Slovenija sprejela 20 otrok, za katere so v Ukrajini skrbeli v sirotišnici v Lugansku, spremljalo jih bo 18 zaposlenih v ustanovi in njihovih otrok. Nastanjeni bodo v vasi Slavina blizu Postojne, spremljevalci pa v postojnskem dijaškem domu. Otroci bodo tukaj začasno in se bodo po preklicu vojnega stanja v Ukrajini vrnili v domovino. Ker se že pojavljajo vprašanja, pristojni pojasnjujejo, da rejništva in posvojitve niso mogoče.

Vlada je v četrtek zvečer sprejela sklep, s katerim je sprejela projekt za premestitev 20 sirot iz Luganske sirotišnice številka 2, ki so se enkrat že selili in so trenutno nastanjeni v Lvovu. Prišli bodo v spremstvu strokovnega osebja in njihovih otrok, Slovenija pa jim bo zagotovila vse pravice, ki izhajajo iz zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb. Za varstvo in vzgojo otrok bo skrbelo spremljevalno osebje iz Ukrajine, piše v sklepu, po naših informacijah pa bodo pristojni angažirali tudi nekaj domačega kadra.

»Gre za majhne otroke, stare od enega do sedem let. Skupaj bo 38 oseb. Naši najmlajši bodo nastanjeni v vasi Slavina,« je opisala Katarina Štrukelj, direktorica urada za oskrbo in integracijo migrantov (UIOM). Otroci imajo postavljenega skrbnika, potrdila pa je, da dokler je neka država v vojnem stanju, ni sistema posvojitev ali skrbništva.

Dogovori o premestitvi so potekali prek ukrajinskega veleposlaništva, Slovenija je morala, med drugim, poslati tudi garantno pismo. Bivanje jim bodo uredili v meščanski hiši, ki jo bodo ustrezno opremili z pomočjo donatorskih sredstev, ki sta jih ZPM Moste-Polje in POP TV zbrala prav za to sirotišnico.

Manj prihodov

Po podatkih policije je doslej vlogo za priznanje začasne zaščite pri nas oddalo 4718 državljanov Ukrajine, med njimi jih je 1225 pozitivno rešenih. Ocenjujejo, da je v Sloveniji približno 5000 beguncev iz te države. »V naše nastanitvene centre povprečno dnevno na novo sprejmemo po 10 oseb. Nekateri se tudi že vračajo v Ukrajino,« je povedala Katarina Štrukelj. V nastanitvenem centru v Logatcu je 325 ljudi, v kapacitetah na Debelem Rtiču 95, še 10 pa v integracijski hiši v Mariboru.

Posamezniki s statusom začasne zaščite so upravičeni do žepnine 120 evrov na osebo, če živijo v objektih urada, če so na zasebnem naslovu, pa jim pripadata dve vrsti denarne pomoči - za nastanitev in za vsakodnevne izdatke. Po vzpostavljenih lestvicah, ki veljajo tudi za denarno socialno pomoč in za begunce s statusom mednarodne zaščite, je odrasla oseba z dvema mladoletnima otrokoma upravičena do 928 evrov denarne pomoči in 675 evrov pomoči za nastanitev.

Na uradu so doslej prejeli 198 vlog za finančno pomoč, od tega jih je bilo le 40 popolnih, čim bodo pri ostalih dobili manjkajoče dokumente, bodo te prošnje takoj rešili, je zagotovila Katarina Štrukelj.

So se pa na uradu te dni ukvarjali tudi s plakati, ki naj bi se pojavili v Logatcu, zaokrožili pa so zlasti po družabnih omrežjih. Na njih neka agencija, ki je medtem že ugasnila oglaševano telefonsko številko, nagovarja dekleta (tudi v ruskem jeziku), za delo v modni industriji oziroma da naj postanejo modeli. »Policija se je ustrezno odzvala, urad je skupaj z nevladno organizacijo Društvo Ključ pripravil obsežno informiranje ukrajinskih državljank na temo preprečevanja trgovine z ljudmi, na kaj morajo paziti, kje so pasti in na koga se lahko obrnejo v primeru, da jih kdo ustavi v tem smislu, če vidijo tak sporen plakat ali jim kdo da ženitno ponudbo,« je pojasnila direktorica urada, kjer svetujejo previdnost. Opozorila so objavili tudi na njihovi spletni strani in v nekaterih občinah.