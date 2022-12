Perujski predsednik razpustil parlament, kongres nato odstavil njega

Perujski predsednik Pedro Castillo je nekaj ur pred glasovanjem o njegovi odstavitvi danes sporočil, da bo začasno razpustil parlament in vladal z odloki. Opozicija ga je obtožila, da je izvedel državni udar. Parlament je nato podprl njegovo odstavitev. Castillo je z družino medtem iz predsedniške palače odšel na sedež prefekture v Limi.

Levičarski bivši vaški učitelj, ki je julija lani nepričakovano zmagal na volitvah in oblast prevzel tradicionalni politični eliti v državi, se stalno sooča s krizami, od večkratnih menjav v vladi do protestov in obtožb o korupciji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V televizijskem nagovoru narodu je 53-letni Castillo danes dejal, da se te »nevzdržne razmere ne morejo nadaljevati«.

Sporočil je, da bo začasno razpustil kongres in vzpostavil izredno vlado. Napovedal je tudi nove parlamentarne volitve, po katerih bodo poslanci morali v devetih mesecih pripraviti osnutek nove ustave. »Do začetka dela novega kongresa bom vladal z odloki,« je napovedal.

Z današnjim dnem je tudi uvedel policijsko uro od 22. do 4. ure. »Kongres je uničil pravno državo, demokracijo in ravnovesje med državnimi oblastmi,« je dejal Castillo in pozval vse institucije civilne družbe in družbene skupine, da podprejo njegovo odločitev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Mediji so poročali, da je Castillo z družino odšel iz predsedniške palače na sedež prefekture v Limi, kamor je sedaj namenjena posebna skupina protikorupcijske policije, da bi ga aretirala. FOTO: Carlos Mamani/AFP

Odredil je še reformo sodstva, »reorganizacijo pravosodnega sistema, pristojnosti nacionalnega odbora za pravosodje in ustavnega sodišča«. Po Castillovi napovedi so odstopili številni ministri, tudi zunanji in pravosodni ter premier.

Kongres izglasov predsednikovo odstavitev

Spremembe je objavil nekaj ur preden naj bi kongres, v katerem ima večino opozicija, razpravljal o tretjem predlogu za njegovo odstavitev, odkar je prišel na oblast. Proti Castillu namreč poteka več preiskav, med drugim zaradi vplivanja na napredovanja v vojski in policiji ter oviranja pravosodja.

Kljub odločitvi predsednika države, da razpusti parlament, je ta nato danes glasoval in na seji, ki so jo v živo prenašali na televiziji, s 101 glasom od skupno 130 poslancev izglasoval njegovo odstavitev. Ustava določa, da lahko v tem primeru položaj prevzame podpredsednica Dina Boluarte.

Podpredsednica, opozicija in več ministrov ga je obtožilo, da je izvedel državni udar. Predsednik ustavnega sodišča Francisco Morales je ob tem menil, da je njegov državni udar obsojen na neuspeh, saj želi Peru živeti v demokraciji.

Lokalni mediji so poročali, da je Castillo z družino odšel iz predsedniške palače na sedež prefekture v Limi, kamor je sedaj namenjena posebna skupina protikorupcijske policije, da bi ga aretirala, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.