Peščica obsodb ni zadovoljila velikih pričakovanj

V nadaljevanju preberite:

Kritiki mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) so opozorili, da ta dvajset let po začetku delovanja nima veliko pokazati. Očitki o krizi kredibilnosti institucije s sedežem v Haagu izvirajo predvsem iz številk: v tem času je zaradi vojnih zločinov obsodila zgolj pet ljudi, in vendar mnogi upajo, da bo njen trenutek šele prišel. Vzrok za to je vojna v Ukrajini, kjer sodišče pri preiskovanju zločinov igra vidno vlogo.