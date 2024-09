(KOMENTAR) Petnajst dni, da Kitajsko spoznamo iz prve roke

V nadaljevanju preberite:

Največja napaka je, da si poskušamo Kitajsko razlagati iz svojega domovanja, priključeni zgolj na zaslone vseh možnih mer. Pri tem ne gre za to, kaj zares vemo o Kitajski, ampak za to, da zelo malo vemo o Kitajski iz lastnih izkušenj. Koliko ljudi v Evropi razume kitajsko? Koliko knjig imamo prevedenih iz kitajščine? In koliko slovenskih gospodarskih in političnih delegacij je obiskalo Kitajsko v času naše samostojnosti?