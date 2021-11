09.39 V torek potrdili 4276 okužb, delež pozitivnih 42,6-odstoten

Ob 10.046 PCR-testih so včeraj potrdili 4276 okužb, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Delež pozitivnih je 42,6-odstoten. Poleg tega so opravili še 54.342 hitrih antigenskih testov. Trenutno je v državi aktivnih 46.243 primerov okužbe, 14-dnevna incidenca znaša 2193, sedemdnevno povprečje pa 3255.

09.04 Na Češkem rekordno število novih okužb s koronavirusom

Na Češkem je število dnevno potrjenih novih okužb z novim koronavirusom doseglo rekordno raven. V zadnjih 24 urah so po podatkih zdravstvenega ministrstva potrdili 22.479 primerov, največ doslej. Pred tem so največ okužb v enem dnevu, nekaj manj kot 17.800, potrdili 6. januarja. Sedemdnevna incidenca – število novih okužb na 100.000 prebivalcev – se je povzpela na 813. V bolnišnicah zdravijo več kot 4400 covidnih bolnikov, od tega jih je 660 v resnem stanju.

Najhuje sta trenutno prizadeti vzhodni območji češke Šlezije in Olomuca, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Vlada naj bi v četrtek razpravljala o nadaljnjih zaostritvah ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa. Kot možnost se omenja uvedba pravila PC – preboleli, cepljeni – za gostinstvo in nastanitvene obrate. Trenutno za te dejavnosti zadostuje tudi negativen test.

08.26 Avstrija zaostruje pogoje za vstop v državo

Avstrija zaradi zaostrenih epidemioloških razmer zaostruje pogoje za vstop v državo. Od ponedeljka bo za prehod meje obvezno tako imenovano pravilo 2,5G, ki pomeni, da mora imeti oseba potrdilo o cepljenju proti covidu-19, prebolelosti ali negativnem izvidu testa PCR. Antigenski testi in testi na protitelesa izgubljajo veljavo. Izjema so dnevni migranti. Za dnevne migrante, med katere spadajo, denimo, tisti, ki prečkajo mejo zaradi službe, šole, študija in družinskih razlogov, velja pravilo 3G, ki vključuje tudi testiranje z antigenskimi testi pri uradnih izvajalcih, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Oblasti v Avstriji so spremembe glede prehajanja meje sprejele v torek, veljati pa začnejo v ponedeljek. FOTO: Barbara Gindl/AFP

Kljub temu se režim prehajanja meje nekoliko zaostruje tudi za dnevne migrante. Doslej sedemdnevna veljavnost testa PCR se skrajšuje na 72 ur. Antigenski hitri testi bodo po novem namesto dosedanjih 48 ur veljavni le še 24 ur. Izjema so posebna potrdila, ki jih imajo šolarji in ki vključujejo tudi rezultate testiranja v šolah. Tako kot sicer v Avstriji tudi za tiste, ki vstopajo v državo, se veljavnost potrdila o cepljenju skrajšuje z enega leta na devet mesecev. Za to prilagoditev sicer velja prehodno obdobje do 6. decembra.

07.15 Pfizer bo omogočil generične različice protivirusnih tablet za revne na svetu

Pfizer je sklenil dogovor, da bo omogočil generične različice svojih tablete proti covidu za revne na svetu in tako v skladu z licenčno pogodbo ne bo prejemal licenčnin od proizvajalcev, zaradi česar bo zdravljenje cenejše, poroča britanski Guardian. Pfizer bo proizvajalcem generikov omogočil, da svoje obetavne tabletke paxlovid dobavljajo 95 državam z nizkimi in srednjimi dohodki, v katerih je približno 53 odstotkov svetovnega prebivalstva. Pogodba je predmet tekočih preizkušanj in odobritve peroralnih protivirusnih zdravil. Vmesni podatki iz aktualnih preizkušanj so pokazali, da tableta paxlovid pri rizičnih bolnikih z visokim tveganjem za hujši potek bolezni za kar 89 odstotkov zmanjša tveganje za hospitalizacijo ali smrt zaradi covida-19.

07.05 Pfizer v ZDA zaprosil za izredno avtorizacijo uporabe zdravila proti covidu-19

Ameriški Pfizer je v torek ameriško upravo za hrano in zdravila (FDA) uradno zaprosil za dovoljenje za izredno uporabo zdravila proti covidu-19, kar bi se lahko zgodilo že do konca letošnjega leta. Zdravilo v obliki tablete se imenuje paxlovid. Pfizer želi uporabiti svojo tableto pri odraslih osebah z blagimi ali zmernimi simptomi covida-19 za preprečitev hudega poteka bolezni. Pfizer je s testi ugotovil, da njegova tabletka pri necepljenih simptomatičnih bolnikih zmanjša hospitalizacije in smrti za 89 odstotkov. Za najboljši rezultat je treba vzeti tableto tri dni po pojavu simptomov.

FOTO: Reuters

FDA ima pred seboj že podobno prošnjo podjetja Merck. V prihodnjih mesecih naj bi za dovoljenje zaprosilo še več manjših farmacevtskih podjetij. O Merckovi tabletki bo FDA še ta mesec poslušal priporočila zunanjih znanstvenih strokovnjakov. Merckova tabletka deluje tako, da povzroči mutacijo v novem koronavirusu in ta se potem ne more več razmnoževati. Pfizerjevo zdravilo blokira ključni encim, ki ga virus potrebuje za razmnoževanje v človeškem telesu.

05.00 Ob mednarodnem dnevu študentov v ŠOS opozorili na nezavidljiv položaj te generacije zaradi epidemije

Ob letošnjem mednarodnem dnevu študentov so v Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) opozorili na nezavidljiv položaj, v katerem se je ta generacija študentov znašla zaradi epidemije covida-19 in posledic ukrepov za njeno zajezitev. Poudarili so, da se bodo v skladu z epidemiološko situacijo čim bolj trudili, da bi študij še naprej potekal v živo. »Vse informacije kažejo na to, da so med študenti več posledic pustili ukrepi za zajezitev epidemije kot bolezen sama. Nekatere fakultete sicer dele študija selijo na splet, vendar gre po zagotovilih univerz za začasne in kratkotrajne rešitve, ki so posledica večjega števila okužb na posamičnih fakultetah,« so zapisali. Ob tem so poudarili, da pričakujejo, da bo študij v tem študijskem letu čim bolj potekal v živo, z morebitnimi posamičnimi selitvami na splet, glede na epidemiološko situacijo na zavodih.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Dodali so, da je sprva zdravstvena kriza za študente postala socialna, predvsem zaradi upada ponudbe študentskega dela v času zaprtja države. Kasneje je po njihovih besedah prešla tudi v psihosocialno krizo, ki je posledica dolgotrajnega študija in življenja na daljavo brez osebnih in socialnih stikov.

00.30 Začenja se obvezno samotestiranje učencev in dijakov

Učenci in dijaki se bodo od danes v šolah trikrat na teden obvezno samotestirali na novi koronavirus. Tisti, ki se ne bodo in niso ne cepljeni ne preboleli covida-19, se bodo začasno morali izobraževati na daljavo. Zdravstveni minister Janez Poklukar in šolska ministrica Simona Kustec poudarjata, da gre za nujen ukrep za ohranjanje odprtih šol.

Kustečeva je pred sredinim začetkom samotestiranja vseh učencev v šolah v videonagovoru prosila, naj vsi pomagajo in zaupajo zdravstveni in pedagoški stroki, da bodo lahko otroci, predvsem najmlajši med njimi, še naprej obiskovali pouk v šolah. Ukrepom sicer nasprotujejo nekateri starši, ravnatelji pa so izpostavljeni številnim pritiskom. Ministrstvo je po torkovem ponovnem pogovoru z ravnatelji šolam poslalo dodatna pojasnila. Če bi v šolo prišel otrok brez soglasja staršev za samotestiranje, mu šola zagotovi varno okolje, ki poleg preprečevanja okužbe preprečuje tudi povečanje stiske in stresa učencev, starše pa pozove, da nemudoma pridejo ponj, so zapisali v okrožnico. Šola o tem obvesti tudi center za socialno delo. Če otrok pisno soglasje starša zgolj pozabi, pa ga starš lahko da tudi ustno.