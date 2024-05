Plaz na Papui Novi Gvineji vzel več kot 2000 življenj

Po zemeljskem plazu, ki je v petek uničil vas na Papui Novi Gvineji, reševalci tekmujejo s časom, da bi našli preživele, saj so od nesreče minili že več kot trije dnevi. Reševalci delajo v nevarnih razmerah, saj se plazišče še ni umirilo.

Papua Nova Gvineja je danes obvestila Združene narode, da je obsežen zemeljski plaz z gore Mungalo v provinci Enga, ki je zasul oddaljeno vas, pod seboj pokopal več kot 2000 ljudi.

Opozorili so še, da je zemeljski plaz uničil številne stavbe, vpliva pa tudi na preskrbo s hrano in gospodarstvo. Dodali so, da je zaradi zemeljskega plazu tudi blokirana glavna cesta do rudnika Porgera.

Humanitarni delavci so se zbrali okrog paketov pomoči, ki so jih nato razdelili. FOTO: New Porgera Limited via Reuters

Zaradi razsežnosti katastrofe so bili potrebni takojšnji in skupni ukrepi vseh akterjev, je še navedel urad.