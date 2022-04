Plenkovićeva podpora »velikemu prijatelju« Janši ni pomagala

»Robert Golob, inženir elektrotehnike, presenetil in prizadel hud poraz Janezu Janši,« je le eden od naslovov, s katerimi so hrvaški mediji pospremili nedeljske parlamentarne volitve in rekordno zmago Gibanja Svoboda. Iz hrvaške desnosredinske vlade Andreja Plenkovića, ki je pred volitvami podprla Janšo z izjavo (v slovenščini): »Janez, samo naprej!«, pa so po Janševem polomu sporočili le, »da bodo še naprej gradili dobre odnose s Slovenijo«.

Skopo sporočilo iz kabineta Andreja Plenkovića ne preseneča. Plenković je sicer že v petek v videosporočilu podprl Janeza Janšo in njegovo SDS. »Odlično smo sodelovali doslej, ustvarjali pozitivno vzdušje v odnosih med slovenskim in hrvaškim narodom, reševali odprta vprašanja in se skupno lotevali velike krize. Želim veliko uspeha: Dragi Janez, samo naprej! Verjamem, da boš zmagal v nedeljo,« je sporočil šef vladajoče HDZ in premier Plenković. V nedeljo zvečer, po Janševem polomu, je iz Plenkovićevega kabineta prišlo le skopo sporočilo, da bodo dobre odnose s Slovenijo gradili še naprej.

In če v Plenkovićevi vladi več kot očitno niso »srečni«, ker Janša ni zmagal, so v največji opozicijski stranki, levosredinski SDP, več kot zadovoljni. »To, kar je najpomembneje, je, da je korumpirana in avtokratska politika Janeza Janše, kljub podpori, ki mu jo je dal premier Plenković, doživela krah. Slovenija ni izbrala nadaljevanja avtokracije in korupcije,« je za zagrebški Jutarnji list dejal šef opozicije, socialdemokrat Peđa Grbin.

»Janša ne doume!«

Sicer pa so hrvaški mediji namenili precej pozornosti volitvam »v deželi«. Tako je spletni Telegram hr. zapisal, da je Robert Golob, »inženir elektrotehnike, presenetil in prizadel hud poraz Janezu Janši«.

Portal Index hr. je zapisal, da bo v parlamentu manj strank, kar pomeni, da bo tudi politična razdrobljenost prišla manj do izraza.

Portal Index hr. je zapisal, da bo v parlamentu manj strank, kar pomeni, da bo tudi politična razdrobljenost prišla manj do izraza. FOTO: Jure Makovec/Afp

Največja hrvaška dnevnika, Večernji list, ki je blizu desnosredinski vladi Andreja Plenkovića, in Jutarnji list, ki je bliže levosredinskemu polu hrvaškega političnega prostora, sta nedeljskim volitvam v Sloveniji namenila cele strani. Večernji list je poročilo z volitev naslovil: »Slovenci med globoko in policijsko državo«, podnaslovil pa, da sta se spopadla »večni politik in aktualni premier Janša in opozicijski bogataš Golob,« poudarili pa so Plenkovićevo podporo Janši.

Jutarnji list je poleg poročila o volitvah objavil tudi komentar, ki ga je podpisal Željko Trkanjec. Zapisal je, kako »Janez Janša nikakor ne zmore doumeti, da je čas, da sestopi s trona desnice in stopi v ozadje. A kaj, ko mu je oblast preveč pri srcu, da bi storil ta korak.«

Jutarnji v komentarju še zapiše, da naj bi del desnega krila rad videl Mateja Tonina kot novi obraz desne sredine, na levici pa je vedno bolj mogoče, da bo prav Golob pod peruti vzel manjše liberalne stranke in postal novi obraz, ki ga leva stran slovenske politike išče že od smrti Janeza Drnovška. »Tanja Fajon in Alenka Bratušek to pač nista,« konča komentar z nadnaslovom Orbanizacija zagrebški Jutarnji list, ki je tudi poudaril, da zmaga političnega novinca, kakršen je Robert Golob, na Hrvaškem praktično ni mogoča, na N1 pa so tudi ocenili, da je poraženec slovenskih volitev na neki način tudi hrvaški premier.