Po besedah vodje IAEA v teku pogajanja o varnem območju v Zaporožju

Z Rusijo in Ukrajino sedaj potekajo »resnična pogajanja« o vzpostavitvi varnega območja oziroma območja brez spopadov okoli jedrske elektrarne Zaporožje, je v sredo sporočil prvi mož Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi.

Ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku se je Grossi na to temo pogovarjal z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom in ukrajinskim zunanjim ministrom Dmitrom Kulebo, pa tudi s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, nakar je novinarjem po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zatrdil, da se glede Zaporožja »zadeve premikajo«.

Konkretnih rezultatov sicer še ni, so pa na pogajalski mizi že »zelo konkretni« predlogi. Grossi obenem ocenjuje, da se vsi strinjajo, da je vzpostavitev varne cone na območju največje ukrajinske in tudi evropske nuklearke, ki jo zdaj zasedajo ruske sile, ključna prioriteta.

»Že samo dejstvo, da zunanja ministra Rusije in Ukrajine sedita z menoj in poslušata naše ideje, je po mojem dober znak, da obstaja zelo trdna osnova, da do tega (vzpostavitve varne cone) pride,« njegove besede navaja ruska tiskovna agencija Tass.

Grossi: Ukrepati je treba hitro

Sicer pa vodjo IAEA zelo skrbijo vse slabše razmere v nuklearki in kot je opozoril, je treba ukrepati hitro. »Odločiti se moramo čim prej,« je poudaril in dodal, da želi pogajanja nadaljevati s čimprejšnjim obiskom tako v Ukrajini kot v Rusiji.

»Situacija se še naprej poslabšuje in ne moremo čakati, da se zgodi kaj obžalovanja vrednega,« je posvaril po poročanju francoske tiskovne agencije AFP in znova dodal, da se v Zaporožju »igrajo z ognjem«.

Ruske sile so jedrsko elektrarno s šestimi reaktorji, ki velja za največjo v Evropi, zasedle kmalu po začetku invazije. Strah pred jedrsko katastrofo se je povečal po tem, ko so se v začetku julija okrepili spopadi v njeni okolici. Odgovornost za obstreljevanje sprti strani vseskozi prelagata druga na drugo.

V začetku septembra je na območje nuklearke dopotovala ekipa strokovnjakov IAEA, nakar je nekaj članov ekipe ostalo na njenem območju in stalno spremljajo razmere.

IAEA, Ukrajina in njene zahodne zaveznice so že večkrat pozvale k demilitarizaciji območij, ki obkrožajo jedrske elektrarne v državi. V začetku vojne so denimo spopadi potekali tudi v bližini Černobila na severu, kjer je jedrska eksplozija leta 1986 povzročila ogromno škodo.

Ukrajinska stran je v ponedeljek ruske sile obtožila obstreljevanja še ene jedrske elektrarne, in sicer nuklearke Pivdenoukrajinsk v regiji Mikolajiv na jugu države. Njen direktor Igor Polovič je v torek ocenil, da Rusija stopnjuje »jedrsko izsiljevanje«.