Po napadu v Srbiji izdali rdeče varnostno opozorilo

V Srbiji so po sobotnem napadu pred izraelskim veleposlaništvom, v katerem je bil ranjen policist, izdali rdeče varnostno opozorilo. Predsednik Aleksandar Vučić je danes napovedal, da bo opozorilo najverjetneje v veljavi do torka. Policija je doslej v zvezi z napadom pridržala dve osebi, ki sta domnevno povezani z napadalcem.

Vučić je v spremstvu notranjega ministra Ivice Dačića in zdravstvenega ministra Zlatibora Lončara danes obiskal ranjenega policista, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Dačić je po tem javnosti pojasnil, da so alarm razglasili, ker je tožilstvo sobotni napad označilo kot teroristično dejanje. Skladno s tem so oblasti okrepile policijsko navzočnost tako pred veleposlaništvi in državnimi institucijami kot na vseh krajih, kjer se zadržujejo množice ljudi, kot so nakupovalna središča.

Policist, ki ga je napadalec zadel s samostrelom, ta pa ga je v samoobrambi ubil, uspešno okreva in bo za svoje delo odlikovan, je danes povedal Vučić.

Dačić je v soboto sporočil, da je napad izvedel 25-letni Miloš Žujović. Njegovo versko ime je Salahudin. Prihaja iz Mladenovca, a se je preselil v večinsko bošnjaško regijo Sandžak na jugu države.

Policija je od sobote izvedla več deset hišnih preiskav in priprla dva moška iz skrajno islamistične vahabitske skupnosti.