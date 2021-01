Po obilni snežni pošiljki osrednji Španiji preti zmrzal

Snežne padavine so zajele Slovenijo, po podatkih Prometno-informacijskega centra pa sneženje ni povzročilo težav na slovenskih cestah. Ponoči bo povečini oblačno, predvsem na jugu bo še rahlo snežilo, navajajo na Agenciji RS za okolje in opozarjajo, da bodo do jutri opoldne lahko najmočnejši sunki burje predvsem v Vipavski dolini dosegali hitrost med 100 in 120 km/h.

Zasnežena železniška postaja v Madridu. FOTO: Gabriel Bouys/AFP



V snežnem primežu tudi Zahodni Balkan

Snežna oddeja še vedno pokriva tudi nekatere slovenske kraje. FOTO: Foto D. M.

Po petkovem močnem sneženju, ki je zajelo osrednjo Španijo, se v državi sedaj pripravljajo na prihod mraza. V neurju Filomena, ki je s seboj prineslo najobilnejše padavine v zadnjih nekaj desetletjih, so umrli štirje ljudje.V delih španske prestolnice Madrid je neurje prineslo več kot 60 centimetrov debelo snežno odejo, zaradi katere so na cestah obtičali številni vozniki. Do včeraj zvečer je v Madridu nepretrgoma snežilo 30 ur. Medtem so se nekateri prebivalci Madrida razveselili snega, so vremenoslovci opozorili pred novim zaostrovanjem razmer v prihodnjih dneh, ko je pričakovati temperature do minus 10 stopinj Celzija in nove snežne padavine, ki bi se lahko spremenile v led. Vodja regionalne vladeje zato ljudi pozvala, naj očistijo sneg, preden se bo spremenil v led.Mednarodno letališče v Madridu ostaja zaprto vsaj še do današnjega popoldneva, nakar bi lahko postopoma obnovili lete; predvidoma bodo letala ponoči poletela proti ameriški celini. V neurju je bilo prizadetih okoli 20.000 kilometrov cest v osrednjem delu države, zaradi česar je promet močno otežen. Po navedbah španskega El Paísa ​so ponovno vzpostavili železniški promet v/iz španske prestolnice.Sneženje povzroča težave tudi na sosednjem Hrvaškem in na Zahodnem Balkanu. Neugodne zimske razmere otežujejo promet na cestah po vsej Hrvaški. Avtocesta Reka-Zagreb je zaprta med drugim za tovorna vozila s prikolicami. Zaradi močnega vetra je delno zaprt tudi most na Krk, prekinili pa bodo tudi nekatere trajektne linije, je sporočil Hrvaški autoklub (HAK).V BiH je zaradi snega, ki je zapadel ponoči, ponekod pa še pada, otežen promet čez nekatere gorske prelaze, je sporočil Auto-moto klub BiH. Na območju Kupresa in Tomislavgrada dodatne težave voznikom povzroča močan veter, ki dela snežne nanose. Na območju Ključa in Sanskega Mosta pa megla zmanjšuje vidljivost, poroča spletni portal Klix.ba.Obilnejše snežne padavine danes pričakujejo tudi na jugu Srbije in Kosovu, zaradi česar so pristojne oblasti izdale opozorilo voznikom, naj bodo previdni. V višjih predelih pričakujejo 30 centimetrov dodatnega snega, v nižjih predelih osrednje in južne Srbije pa 15 centimetrov.Tudi v višje ležečih predelih Italije močno sneži, iz obalne dežele Ligurije pa poročajo o močnem vetru s sunki do 112 kilometrov na uro, zaradi česar so izdali opozorilo, ki bo v veljavi do ponedeljka. Močan veter so spremljale tudi nizke temperature, ki so se ponekod spustile do sedem stopinj pod ničlo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.