Po plazu na Papui Novi Gvineji ne bodo več iskali trupel pogrešanih

Na Papui Novi Gvineji so nehali iskati trupla pogrešanih, ki jih je zasul plaz pred skoraj dvema tednoma, so danes sporočili iz vojske. Za ustavitev iskanja trupel so se odločili, ker je še vedno velika nevarnost novih zemeljskih plazov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predstavnik vojske je za AFP dejal, da trenutno ni možno nadaljevati iskanja posmrtnih ostankov pogrešanih. Območje pa bodo zaprli za javnost, saj je nevarnost plazov še prevelika, dodatno pa bi jih lahko sprožilo izkopavanje.

Plaz je pod seboj pokopal 2000 ljudi

Oblasti na Papui Novi Gvineji predvidevajo, da je obsežen plaz, ki se je sprožil 24. maja v provinci Enga, pod seboj pokopal okoli 2000 ljudi. Predstavnik vojske je sicer ocenil, da je bolj verjetno, da je plaz terjal okoli 650 smrtnih žrtev. Doslej so uspeli najti devet trupel.

FOTO: AFP

S preklicem iskalne akcije pa verjetno nikoli ne bo znano pravo število smrtnih žrtev, še piše AFP.

Zaradi nevarnosti plazov so prejšnji teden z ogroženega območja v bližini gore Mungalo evakuirali skoraj 7900 vaščanov.

Papua Nova Gvineja je eno izmed območij z največjim tveganjem za naravne katastrofe, ki so pogoste predvsem na predelu gora. Prizadeto območje je tako odročno, da je do njega mogoče priti skorajda izključno po zraku. Leži južno od ekvatorja, kjer so sicer pogosta močna deževja.