Po počitnicah šolarji ponovno v učilnicah

Nemška vlada je v nedeljo na seznam nevarnih območij z novimi različicami novega koronavirusa uvrstila tudi francoski departma Moselle, kjer se močno širi nevarna južnoafriška različica. Kljub temu zaenkrat še ne bodo zaostrili nadzora na meji s to pokrajino, je pojasnil nemški zunanji minister»Le redko katera regija je tako čezmejno povezana kot sta Posarje in Moselle. Z novimi ukrepi sem soglašal le pod pogojem, da ne bo vnovičnih kontrol na meji,« je dejal Maas. Za potnike iz pokrajin, ki jih je nemška vlada uvrstila na seznam nevarnih območij z novimi različicami koronavirusa, velja obvezno testiranje in prepoved uporabe javnega prevoza, predvsem pa je zelo malo izjem za možnost vstopa v Nemčijo. Še posebej strog je nadzor na meji med Nemčijo in Češko ter avstrijsko deželo Tirolsko. A na meji z Moselle ne bo stacionarnih nadzornih točk, kakršne so vzpostavili tam, ampak bodo policisti še naprej izvajali naključni nadzor v zaledju meje.Več podrobnosti o prihodnjem režimu na meji, ki bo začel veljati s torkom, naj bi še danes določil posebni odbor. Tudi Maas in njegov francoski kolegasta se v petek dogovorila, da bodo poiskali pragmatične rešitve. »Bo pa zajezitev te mutacije virusa za ljudi v regiji nova težka preizkušnja,« je dejal Maas. V francoskem departmaju Moselle se je v preteklih tednih razširila predvsem nevarna južnoafriška različica novega koronavirusa. Po navedbah francoskega premierjaje ta različica prisotna že pri okoli 60 odstotkih novih primerov okužb s koronavirusom. V Nemčiji pa znaša ta delež manj kot odstotek. Poleg tega je visoka tudi incidenca okužb v departmaju Moselle, ki ima okoli milijon prebivalcev. Tam trenutno beležijo skoraj 300 okužb na 100.000 prebivalcev, v sosednjem Posarju pa le 73. V Porenju-Pfalškem pa le 49, navaja dpa.Poslanska vprašanja predsedniku vlade, s katerimi se bo danes začela seja DZ, bodo povezana z obvladovanjem epidemije koronavirusa in blaženjem njenih posledic. Premier bo odgovarjal na vprašanja o ukrepih na področju javnih financ, o učinkih sprejetih protikriznih ukrepov ter možnosti za odprtje gostinskih obratov.Zimske počitnice so se končale tudi za šolarje v zahodnem delu države. Tako se z današnjim dnem v šole vračajo vsi osnovnošolci in dijaki zaključnih letnikov, v šolah pa še naprej veljajo posebni epidemiološki ukrepi. Bodo pa danes potekali pogovori med deležniki in ministrstvom za izobraževanje na to temo. Vlada je namreč sredi februarja zaradi izboljšanja epidemiološke slike v državi sklenila, da se lahko učencem prvega triletja v osnovnih šolah pridružijo tudi učenci preostalih razredov in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. Ti so se na zahodu države v šolske klopi vrnili sicer že pred dvema tednoma, medtem ko so se njihovi vrstniki z vzhoda po več kot štirih mesecih v šolske klopi vrnili prejšnji teden.Kljub poslabšanju razmer v regiji pa se v šole danes vračajo tudi učenci in dijaki zadnjih letnikov v obalno-kraški regiji.Za tiste, ki se danes vračajo k pouku v šoli, bo pouk potekal v mehurčku, torej v matičnih učilnicah, učenci pa učilnic ne bodo menjavali. Malicali bodo v učilnicah, kosila morajo šole organizirati tako, da bo med učenci čim manj mešanja. Podaljšano bivanje za učence prvega triletja bo organizirano v matičnem razredu, medtem ko bodo starše četrtošolcev in petošolcev pozvali, naj otroci, če se le da, po pouku odidejo domov. Učencem ni treba nositi zaščitnih mask v razredu, so pa obvezne zunaj razreda.V srednje šole pa se bodo vrnili dijaki zaključnih letnikov srednješolskega izobraževanja ter tisti, ki so vključeni v programe nižjega poklicnega izobraževanja. Šolske prostore in delavnice odpirajo tudi za praktični pouk srednješolcev. Se pa obetajo novi pogovori med deležniki in ministrstvom za izobraževanje glede epidemioloških ukrepov v šolah. Tako je predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenijeza STA potrdil, da bodo danes na ministrstvu potekali pogovori na to temo. Še naprej pa bo na daljavo potekal verouk oziroma župnijska kateheza, je zapisano na spletni strani Slovenske škofovske konference.Na današnji svetovni dan civilne zaščite bo dodatna priložnost, da se spomnimo pomena civilne zaščite, ki ima zelo veliko vlogo tudi med epidemijo covida-19. V Sloveniji bodo danes podelili priznanja in nagrade na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2020.Tako kot drugod po svetu v časih pandemije so tudi švicarske koncertne dvorane brez obiskovalcev. Glasbeniki iz enega od švicarskih orkestrov so si zato zamislili, da bodo do ljubiteljev klasike prišli tako, da bodo na predpisani razdalji izvajali varne solo koncerte za zgolj enega poslušalca.