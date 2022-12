Po protestih na Kitajskem omilitev ničelne tolerance do covida

Po množičnih protestih na Kitajskem, na katerih so zahtevali odpravo zapor in več političnih svoboščin, je podpredsednica kitajske vlade Sun Chunlan nakazala možnost omilitve strogega pristopa države v boju proti covidu-19, odpravo določenih ukrepov pa je že sprejelo več mestnih uprav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V velikih mestih, kot so prestolnica Peking, Šanghaj in Guangzhou, so prejšnji teden potekali protesti proti državni politiki ničelne tolerance do novega koronavirusa, ki vključuje množične zapore, stalna testiranja in karantene tudi za ljudi, ki niso okuženi. Oblasti so po demonstracijah pozvale k njihovemu zatrtju, a so začele tudi namigovati, da bi lahko ublažile strogo politiko boja proti virusu.

Podpredsednica vlade Sun Chunlan, osrednja oseba, ki vodi odziv države na pandemijo, je v sredo na zasedanju nacionalne zdravstvene komisije dejala, da koronovirusna različica omikron slabi in da se stopnja precepljenosti v državi izboljšuje.