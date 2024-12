Po svetu letos ubitih 54 novinarjev, tretjino ubile izraelske sile

Po svetu je bilo letos med opravljanjem poklica ali zaradi njega ubitih 54 novinarjev, kaže danes objavljeno poročilo organizacije Novinarji brez meja (RSF). Največja nevarnost za novinarje je bila izraelska vojska, ki je po podatkih RSF ubila 18 novinarjev, Palestina pa je posledično najbolj nevarna država za opravljanje tega poklica.

Po navedbah RSF je izraelska vojska letos ubila 16 novinarjev v Gazi in še dva v Libanonu. »Palestina je najbolj nevarna država za novinarje,« so zapisali avtorji poročila, ki zajema podatke prvih 11 mesecev leta. V organizaciji so doslej vložili štiri pritožbe pri Mednarodnem kazenskem sodišču (ICC) zaradi vojnih zločinov, storjenih nad novinarji v Palestini.

Organizacija s sedežem v Parizu je sporočila, da je izraelska vojska od začetka agresije v Gazi ubila več kot 145 novinarjev, 35 med opravljanjem poklica.

Mednarodna zveza novinarjev (IFJ), največja globalna zveza novinarskih sindikatov, je v ločenem poročilu v torek navedla, so bili med opravljanjem svojega dela letos ubiti 104 novinarji. Po navedbah francoske tiskovne agencije AFP je število ubitih novinarjev, ki jih zabeleži IFJ, zaradi razlik v metodologiji običajno precej višje od števila, ki ga objavijo Novinarji brez meja.

Po podatkih RSF Palestini na črnem seznamu sledi Pakistan s sedmimi ubitimi novinarji, v Bangladešu in Mehiki pa so našteli po pet smrti.

Po svetu je trenutno zaprtih 550 novinarjev, še 55 je talcev, 95 pa ostaja pogrešanih.