V ruskih ječah vse več protestnikov za mir

Politično preganjanje v Rusiji spremljajo pri OVD-Info, medijskem projektu za človekove pravice. Številke osvežujejo dnevno. Trenutno je zaradi protivojnega aktivizma v ruskih zaporih okoli 340 ljudi, od začetka vojne 24. februarja 2022 pa je ruska oblast tako ali drugače preganjala že prek 20 tisoč ljudi, ki so se uprli agresiji lastne države na sosednjo Ukrajino.

Na dolgem seznamu na spletni strani OVD-Info lahko kliknete na vsako od imen in preberete, kje so določeno osebo priprli, koliko je stara, kaj ji očita oblast in kakšna je (predvidena) kazen. Zraven so podatki, ali sodni postopek še traja in ali je oseba morda pobegnila na tuje in je zato na seznamu iskanih. Imena najbolj prepoznavnih oseb so opremili tudi s fotografijo.

Čeprav imajo pri OVD-Info sezname za vse politično preganjanje ljudi v Rusiji in ne samo za protivojne aktiviste, prelomnico predstavljata dve letnici, povezani z rusko agresijo na Ukrajino. Najprej leto 2014, ko si je Ruska federacija samovoljno prisvojila ukrajinski Krim, in nato še leto 2022, ko je ruska oblast proti Ukrajini sprožila popolno vojno. V obeh primerih se je povečalo število ljudi, ki jih je ruska oblast označila za vohune, izdajalce domovine, saboterje ali teroriste.