Harrisova ali Trump? Američani izbirajo novega predsednika

Zadnji govor Trumpa v Michiganu

Donald Trump je stopil na oder v Michiganu za svoj zadnji govor, kjer ga je množica pričakala z vzkliki. Tukaj je zaključil tudi svoje kampanje v letih 2016 in 2020. Dejal je, da je težko izpeljati štiri shode v enem dnevu, a da se je izplačalo. Navzoče je vprašal, ali živijo bolje kot pred štirimi leti, na kar so se množice oglasile z glasnimi žvižgi, poroča BBC. Dejal jim je: »Moje sporočilo vam in vsem Američanom nocoj je zelo preprosto: ni nam treba živeti tako.« V svojem zadnjem nagovoru, ki ga je sicer začel z zamudo, se je zopet obregnil ob svojo protikandidatko in jo označil za lunatično predstavnico radikalne levice. Obregnil se je tudi ob celotno opozicijo ter svojim podpornikom dejal, da bo zmagal na volitvah. In da bo to politično največja zmaga v zgodovini države.

Donald Trump. FOTO: Kamil KrzaczynskI/AFP

Zadnji govor Kamale v kampanji v Filadelfiji

Svojo večtedensko serijo nastopov je Harrisova zaključila z razmišljanjem o kampanji, za katero pravi, da je »združila ljudi iz vseh koncev države in vseh slojev življenja«. Mlade je pozvala k volitvam, saj vem, da bo potrebovala njihovo podporo, če bo želela zmagati na volitvah, poroča BBC. Američani ne poznajo volilnega molka, tudi zato sta kandidata do zadnjega nagovarjala volivce.

Kamala Harris. FOTO: Andrew Caballero-reynolds/AFP

Kandidata izenačena v nihajočih državah

Javnomnenjske ankete tik pred volitvami namreč kažejo, da sta kandidata v nihajočih državah – to so Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, Georgia, Arizona, Nevada in Severna Karolina – izenačena, razlike med njima se gibljejo v okviru statistične napake.

Glede na to, da sta kandidata v ključnih zveznih državah izenačena, je težko napovedati, kdaj bo znano, kdo se bo januarja vselil v Belo hišo. Zmagovalca v ZDA tradicionalno razglasijo mediji, ko postane jasno, da je eden od kandidatov osvojil dovolj elektorskih glasov. Kandidata bosta današanje dogajanje spremljala vsak na svojem koncu države. Trump bo volil doma na Floridi in izide volitev spremljal s svojega posestva Mar a Lago. Harrisova, ki je že volila po pošti v Kaliforniji, pa bo imela volilni štab na univerzi Howard v Washingtonu, kjer je diplomirala.

Raziskave javnega mnenja, ki se pri preteklih volitvah niso izkazale, se tudi tokrat ne morejo zediniti o izidu – nanj bo treba počakati do konca štetja glasovnic. To se lahko zavleče in povsem mogoče je, da se z rezultatom poražena stran ne bo strinjala. Vsaj ponekod v prestolnici Washington izložbe trgovin in lokalov že zabijajo z deskami, bolj so zavarovali tudi Belo hišo, kongres, nekatera ministrstva in podpredsedničino rezidenco.

Ob ameriški volilni drami dih zadržuje tudi svet, ki od demokratke Harrisove in republikanca Trumpa pričakuje zelo različno zunanjo politiko. Čeprav sta obe zadnji administraciji vsaj delno dosegli soglasje o kazenskih carinah na kitajske izdelke in spodbujanju domače proizvodnje.

Volitve v Dixville Notch, soseski v New Hampshiru. FOTO: Joseph Prezioso/AFP

Kako volijo Američani?

Američani predsednika ne volijo neposredno, temveč preko elektorjev. Vsaka zvezna država ima določeno število elektorjev, odvisno od števila prebivalcev države. Za zmago na predsedniških volitvah mora kandidat osvojiti najmanj 270 od skupaj 538 elektorskih glasov.

Američani bodo danes volili tudi vseh 435 članov predstavniškega doma, ki imajo dveletni mandat, ter tretjino senatorjev. Ti imajo šestletni mandat, vsaki dve leti jih na vrsto za volitve pride tretjina.

Glede na ankete bi lahko demokrati v predstavniškem domu, ki ga zdaj obvladujejo republikanci, dobili večino, medtem ko imajo v senatu več možnosti za prevzem večine republikanci. V 11 zveznih državah bodo volili guvernerje, poleg tega bo v 41 državah potekalo 147 referendumov.

V ZDA potekajo predsedniške volitve

Na volitvah je predčasno glasovalo že 81 milijonov ljudi, to pa ni edini vzrok, da jih skupaj z današnjim zaključkom nešteti v ZDA in svetu vidijo kot zgodovinske. V globoko razdeljenih ZDA je danes konec merjenja politične moči med demokratko Kamalo Harris in republikancem Donaldom Trumpom, ki predstavljata zelo nasprotne politične, gospodarske in zunanjepolitične programe.

Nasprotniki podpredsednici v administraciji demokratskega predsednika Joeja Bidna očitajo veliko draginjo in velikanski migrantski naval, prejšnjemu republikanskemu predsedniku omejevanje pravice žensk do splava in sporno osebnost. Tako kot politiki so globoko razdvojeni tudi Američani. Nekateri v ZDA govorijo celo o vojni med spoloma: moški so bolj kot do zdaj za republikance, ženske za demokrate.