Talibi prepovedali objavljanje podob ljudi in živali v medijih

Talibi v Afganistanu nameravajo v skladu zakonodajo, predstavljeno poleti, uveljaviti prepoved objavljanja podob živih bitij v medijih. V več provincah so novinarje že seznanili z novimi omejitvami, ki jih bodo po napovedih uveljavljali postopoma in brez prisile, navedbe uradnikov povzema francoska tiskovna agencija AFP.

»Zakon se nanaša na celotno ozemlje Afganistana (...) in bo uveljavljen postopoma,« je povedal predstavnik ministrstva za spodbujanje kreposti in preprečevanje grešnosti in zagotovil, da bodo ljudi prepričevali, da je fotografiranje in snemanje živih bitij v neskladju s šeriatskim pravom. »Prisile pri uveljavljanju zakona ne bomo uporabili,« je povedal in pojasnil, da omejitve v več provincah, kot so Kandahar, Helmand in Takhar, že uveljavljajo.

Tudi v provinci Gazni so uradniki v nedeljo lokalnim novinarjem dejali, da bo moralna policija postopoma začela uveljavljati zakon. Svetovali so jim, naj fotografirajo živa bitja z večje oddaljenosti in snemajo manj dogodkov, da se bodo prilagodili na nova pravila.

Prepoved snemanja in fotografiranja oziroma upodabljanja ljudi in živali, ki se jim izogiba tudi islamska umetnost, so v državi uveljavili že med talibsko vladavino med letoma 1996 in 2001. FOTO: Wakil Kohsar/AFP

Prepoved snemanja in fotografiranja oziroma upodabljanja ljudi in živali, ki se jim izogiba tudi islamska umetnost, so v državi uveljavili že med talibsko vladavino med letoma 1996 in 2001. Za zdaj sicer tudi sami talibi na družabnih omrežjih še objavljajo fotografije ljudi, poroča AFP.

Gre za nadaljnje uveljavljanje zakonodaje, objavljene poleti, ki ima za cilj »spodbujanje kreposti in preprečevanje grešnosti« med ljudmi v skladu s šeriatskim pravom. Besedilo se nanaša tudi na medijske informacije. Poleg prepovedi upodabljanja živih bitij med drugim prinaša še prepoved posmehovanja oziroma poniževanja islamske vere in zanikanja islamskih zakonov.

Ob ponovnem talibskem prevzemu oblasti leta 2021 je v državi delovalo približno 8400 medijskih delavcev, medtem ko jih je trenutno še 5100, med njimi samo 560 žensk, ob sklicevanju na vire v novinarskih vodah poroča AFP.

Afganistan je v tem obdobju zdrsnil na lestvici medijske svobode, ki jo pripravljajo Novinarji brez meja, in sicer s 122. na 178. mesto med 180 državami.