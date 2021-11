Po trajanju izbruha na sredini, po škodi na vrhu

V nadaljevanju preberite:

Vse skupaj spominja na film ­Neskončen dan, v katerem Bill Mur­ray vsako jutro podoživlja istih 24 ur, je pogovor začela geologinja Nieves Sánchez. Članica posebnega znanstvenega odbora civilne zaščite ob vulkanski nevarnosti zadnje tedne skoraj brez predaha spremlja delovanje ognjenika na La Palmi ter daje informacije in nasvete pristojnim oblastem. Kdaj bo tega konec in kdaj se bo vulkan, ki je izbruhnil točno pred dvema mesecema, umiril, ne ve nihče. Je pa raziskovalka na španskem geološkem in rudarskem inštitutu za Delo osvetlila podrobnosti erupcije, ki je spremenila podobo tega Kanarskega otoka.

Kako se v teh dneh obnaša vulkan? Brati je, da se je aktivnost nekoliko zmanjšala.

Do včeraj [pogovor je potekal v sredo zvečer] so vsi kazalniki aktivnosti padali: bilo je manj izpustov prioklastov, tokov lave, deformacija se je stabilizirala, postopno so se zmanjšali tudi seizmičnost in izpusti žveplovega dioksida, ki so glavni indikatorji delovanja vulkana. Toda od sredine včerajšnjega dne se je potresna dejavnost na globini okoli desetih kilometrov močno okrepila. Zaznavamo veliko potresov, ki jih tudi občutimo. Pred tem nekaj dni seizmične aktivnosti tako rekoč ni bilo. V zadnjih dveh mesecih smo imeli več podobnih situacij. Videli bomo, kako se bo trend razvijal tokrat, ostajamo na preži.