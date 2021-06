Po ulici ujgurskih mučenikov do kitajske univerze

V nadaljevanju preberite:

Ko članom kitajske oblasti pokažete napise ulic, na katerih, na primer, piše »Ulica dalajlame«, »Ulica svobodnega Hongkonga« ali »Ulica ujgurskih mučenikov«, je pričakovati, da bodo pobegnili, kot da jim gori pod petami. Ali pa to vsaj pričakujeta župan Budimpešte Gergely Karácsony in načelnica 9. okrožja madžarskega glavnega mesta, v katerem naj bi zgradili prvo kitajsko univerzo na evropskih tleh. Nova imena štirih prometnic, znotraj katerih naj bi deloval univerzitetni kampus, so jasno sporočilo, da ta kitajski projekt v Budimpešti ni dobrodošel.



Poleg dalajlame, Hongkonga in Ujgurov je svojo ulico dobil tudi škof Xie Shiguang, pokojni duhovnik kitajske katoliške cerkve, ki je, preden je leta 2005 umrl, velik del življenja prebil v zaporu. Vse to so hkrati opomniki na kruto kitajsko obračunavanje z vsemi, ki posegajo v monopol Komunistične partije, v ozadju tega pa se postavlja jasno vprašanje: »Kaj to pomeni, da bo Budimpešta, ki je leta 2018 izgnala Srednjeevropsko univerzo Georgea Sorosa, zdaj odprla vrata kitajski visoki šoli?«