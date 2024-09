Po zmagi levice vlada desnemu veteranu Barnierju

V nadaljevanju preberite:

Po najmlajšem predsedniku vlade je Francija dobila najstarejšega, po najmanj izkušenem in neznanem mladeniču Gabrielu Attalu v palačo Matignon prihaja 35 let starejši Michel Barnier. Pozna ga vsa Evropa, saj je bil odločni »gospod brexit«, ki se je v imenu Evropske unije pogajal z Britanci, ko so odhajali iz združene Evrope. Odločitvi predsednika Macrona ploskajo na desni, kar tri četrtine volivcev pa se je v anketah izreklo proti predsednikovi nepričakovani potezi. Zamerijo mu, ker je po njihovem izdal voljo volivcev, ki so se pred olimpijskimi igrami izrekli za levico, potem ko so v prvem krogu na tron že postavljali skrajno desnico.