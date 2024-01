Knjiga, ki je spremenila Ameriko

V nadaljevanju preberite:

Roman Nekaj vijoličastega tudi več kot štiri desetletja po nastanku ostaja aktualen in buri duhove. Knjiga, ki je navdihnila tako Oprah kot Beyoncé, je tokrat zaživela kot muzikal. V središču zgodbe, ki se dogaja na začetku 20. stoletja v Georgii, je revna Afroameričanka Celie, ki jo zlorablja najprej oče in nato partner.

Muzikal režiserja Blitza Bazawula s Fantasio Barrino, Taraji P. Henson in Danielle Brooks v glavnih vlogah je drugi film, posnet po tej knjigi. Prvega (pri nas so ga naslovili Barva škrlata) je leta 1985 režiral sloviti Steven Spielberg, v vlogi glavne junakinje Celie smo gledali Whoopi Goldberg, v vlogi Sofie pa Oprah Winfrey. Film je bil nominiran za kar enajst oskarjev, tudi za najboljši film ter glavno in stransko žensko vlogo, a dobil ni niti enega.

Razlogi, da je film ostal brez oskarjev, so bili politični. Kot v New York Timesu piše Salamishah Tillet, profesorica afroameriških študij in kreativnega pisanja na univerzi Rutgers v Newarku in avtorica knjige In Search of The Color Purple: The Story of an American Masterpiece, je danes težko verjeti, da sta se morala režiser Steven Spielberg in pisateljica Alice Walker prebiti skozi množico protestnikov, da bi se udeležila premiere.