Ameriški Pen: Plišasta igrača v rokah ZDA in Izraela

Pulitzerjev nagrajenec Chris ­Hedges, nekdanji vodja bližnjevzhodnega in balkanskega dopisništva časnika New York Times, je preteklo nedeljo na spletni strani ScheerPost postavil nekaj stvari na svoje mesto: opozoril je, da je ameriški Pen, ki ga vodi nekdanja uradnica zunanjega ministrstva Suzanne Nossel, postal protipalestinsko propagandno trobilo in plišasta igrača v rokah ZDA in Izraela.

»Ameriški Pen,« je dodal Hedges, »so nekdaj vodili pisatelji, ki so bili odločeni braniti preganjane pisateljske kolege po svetu. Nekaj sem jih poznal, med njimi so bili Susan Sontag, Norman Mailer in Russell Banks, kritično so obravnavali ameriški militarizem, slavili svobodo izražanja in ognjevito zagovarjali preganjane in zatirane. Suzanne Nossel ne zagovarja nobenega od teh idealov.«