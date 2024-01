Pogubni učinek švicarskega sira

V nadaljevanju preberite:

Ko so pet dni po potresu izpod ruševin dvonadstropne hiše v Suzuju rešili žensko pri devetdesetih letih, ki je bila v trenutku, ko so jo reševalci potegnili na varno, pri zavesti, a podhlajena, je tudi ta tragedija dobila svoj »čudež«. Prvih 72 ur po potresu je kritičnih, ker se pozneje močno zmanjšajo možnosti za reševanje življenj. A pod to hišo v mestu Suzu so našli tudi 40-letno žensko. Ta je bila sicer v slabem stanju zaradi težav s srcem in pljuči, a bila je živa, potem ko je pet dni preživela pod ruševinami. Zaradi takšnih »čudežev« reševalna akcija še traja, čeprav jo močno ovirajo popotresni sunki, ki jih je bilo ta teden več kot 1200, poleg tega je to območje zajel mrzel val z močnim dežjem in snegom, ki bi lahko izzvala zemeljske plazove.