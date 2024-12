Policija pridržala kakih 300 oseb, 26 so jih odpeljali v bolnišnico

V Gruziji še naprej divjajo nasilni protesti proti vladni odločitvi prejšnji teden, da za štiri leta zamakne pristopna pogajanja z Evropsko unijo. Ulice prestolnice Tbilisi so bile tudi včeraj – že šesti večer zapored – prizorišče spopadov med protestniki in policijo, ki je zoper njih znova uporabila vodne topove in solzivec.

Med protestniki velja prepričanje, da druge izbire, kot da protestirajo, nimajo. FOTO: Irakli Gedenidze/Reuters

Po poročanju Associated Press so pridržali kakih 300 oseb, 26, vključno s tremi policisti, pa jih je bilo zaradi poškodb hospitaliziranih.

Več protivladnim protestnikom so nudili medicinsko pomoč. FOTO: Giorgi Arjevanidze/AFP

»Borimo se za našo demokracijo, za človekove pravice, človeško dostojanstvo,« je dejal eden od protestnikov, drugi pa, da se morajo protesti nadaljevati, dokler ne dosežejo cilja, saj »druge izbire nimamo«.

Da bi se zavarovali, so si protestniki nadeli zaščitne maske in ščite. FOTO: Giorgi Arjevanidze/AFP

Da jim bo uspelo, je prepričana predstavnica proevropske opozicije Tamar Kordzaia, ki verjame, da bodo lahko v Gruziji kmalu sklicali nove volitve. Na nedavnih, 26. oktobra, je zmagala stranka Gruzijske sanje, ki ji opozicija, skupaj s proevropsko usmerjeno predsednico države Salome Zurabišvili, očita nepravilnosti in ob tem pečanje z Rusijo.

Predsednica, ki se ji mandat izteče decembra, je rezultate volitev neuspešno izpodbijala na gruzinskem ustavnem sodišču. Tudi po izteku mandata pa je pripravljena prevzeti pobudo ter državo popeljati na nove volitve.