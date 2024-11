Gruzija bo novega predsednika izvolila decembra

Gruzijski parlament je danes odločil, da bodo novega predsednika države volili 14. decembra na posrednih volitvah. Predsednika bo v skladu z novimi pravili izvolil poseben volilni kolegij in ne več volivci. Vladajoča stranka Gruzijske sanje naj bi s tem še dodatno utrdila oblast v državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gruzijski poslanci so kljub bojkotu opozicije danes potrdili datum naslednjih predsedniških volitev, ki bodo 14. decembra. V skladu z ustavnimi spremembami, ki so jih leta 2017 uveljavile Gruzijske sanje, bo predsednika prvič izbiral poseben volilni kolegij namesto volivci.

Protestnica z gruzijsko zastavo protestira pred parlamentom. FOTO: Vano Shlamov/AFP

V skladu z novim postopkom bo 300-članski kolegij, ki ga sestavlja 150 poslancev skupaj s predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti, na javnem glasovanju in brez predhodne razprave v parlamentu izbral novega predsednika. Za zmago v prvem krogu mora kandidat zbrati dve tretjini glasov. Če to ne bo izpolnjeno, bo isti dan potekal drugi krog, v katerem zadostuje navadna večina.

Zvestoba Gruzijskim sanjam

Ustavna reforma je tudi dodatno zmanjšala pristojnosti predsednika, ki ne bo več imel pravice voditi pogajanj s tujino ali razglasiti vojnega stanja brez odobritve predsednika vlade.

Zaradi novih pravil je že vnaprej jasno, da bo naslednji predsednik zvest Gruzijskim sanjam, dosedanja predsednica Salome Zurabišvili pa se bo morala posloviti s položaja, poroča AFP.

Trenutna predsednica Gruzije Salome Zurabišvili se bo morala posloviti od svojega položaja po rezultatih decembrskih volitev. FOTO: Irakli Gedenidze/Reuters

Parlament, ki se je v ponedeljek sestal na ustanovnem zasedanju, je še sporočil, da bo inavguracija novega predsednika, izvoljenega za petletni mandat, 29. decembra.

Strokovnjaki za ustavno pravo sicer opozarjajo, da so odločitve, ki jih je sprejel novi parlament, neveljavne, saj še ni bila sprejeta odločitev o zahtevi predsednice Zurabišvili glede razveljavitve izidov oktobrskih volitev.

Na njih si je zagotovila večino stranka Gruzijske sanje, ki je v tej kavkaški državi na oblasti več kot desetletje. Proevropska opozicija in Zurabišvili izida volitev ne priznavata in trdita, da je bilo glasovanje prirejeno. V vladajoči stranki obtožbe o volilni prevari zanikajo.