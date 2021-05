Policija v Berlinu aretirala 240 ljudi

V Parizu je policija protestnike, ki so razbijali izložbe trgovin in poslovalnic bank ter zažigali smetnjake, razgnala s solzivcem. FOTO: Bertrand Guay/AFP

V Berlinu, kjer je včeraj zvečer shode in proteste ob mednarodnem prazniku dela spremljalo tudi nasilje, je policija aretirala 240 ljudi. V spopadih med protestniki in policijo je bilo lažje poškodovanih najmanj dvajset policistov.V nemški prestolnici je ob 1. maju potekalo več kot dvajset protestov, ki se jih je udeležilo približno trideset tisoč ljudi. Večinoma so potekali mirno, zvečer pa so se razmere zaostrile, ko so varnostne enote razgnale shod privržencev skrajne levice. Ti niso upoštevali protikoronskih ukrepov, na policijo pa so metali steklenice in kamenje ter zažigali zabojnike za smeti, je sporočila policija.Protestni shodi so potekali tudi zaradi povišanja najemnin, migracijske politike ter v znak nasprotovanja epidemiološkim ukrepom. Policija je na ulice v bojazni pred incidenti napotila približno 5600 policistov.Protesti ob 1. maju so v soboto potekali po vsem svetu, ponekod so se sprevrgli v nasilje. V Parizu je policija protestnike, ki so razbijali izložbe trgovin in poslovalnic bank ter zažigali smetnjake, razgnala s solzivcem. Protestov v Franciji se je v soboto udeležilo več kot 100.000 ljudi.Belgijska policija je v soboto na zborovanju proti ukrepom, namenjenim zajezitvi novega koronavirusa, v enem od bruseljskih parkov pridržala 132 ljudi. Od tega so jih pet odpeljali v pripor. V spopadih med policijo in protestniki je bilo poškodovanih 13 policistov in 15 protestnikov.Zborovanje, ki je bilo namenjeno zabavi in nasprotovanju omejitvenim ukrepom, so organizirali prek družbenih omrežij. Na shodu, ki so ga oblasti prepovedale, se je zbralo med 1000 in 2000 ljudi.