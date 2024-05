Veter in obilne padavine povzročale težave predvsem na vzhodu države

Danes popoldne so predvsem v vzhodni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi in sunki vetra, zvečer in ponoči se bo ozračje umirilo, napoveduje Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso). Zaradi neviht je Arso za vzhodno in osrednjo Slovenijo izdal oranžno opozorilo.

Zvečer in ponoči bodo padavine in nevihte v večjem delu Slovenije prehodno ponehale, le na skrajnem severozahodu, na območju Alp, bodo še nastajale plohe, so zapisali.Obeti za jutrišnji dan so boljši; bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v severni polovici Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od deset do 15, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj Celzija.

Arso je izdal oranžno opozorilo. FOTO: Zajem zaslona

Zaradi močnega vetra in obilnih padavin predvsem na vzhodu podrta drevesa in zaliti objekti

Sredi popoldneva je pas neviht z močnim vetrom in obilnimi padavinami prešel od jugovzhoda proti severovzhodu države. Gasilci so odstranjevali podrta drevesa s cestišč in objektov, črpali meteorno vodo, prekrivali odkrita ostrešja stanovanjskih in gospodarskih objektov, so sporočili iz centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.

Kot so na Arsu zapisali na družbenem omrežju X, je dopoldne pogosteje deževalo v zahodni polovici Slovenije, pozneje pa je na jugovzhodu nastala nevihtna linija, ki se je pomaknila proti severovzhodni Sloveniji.

Na upravi za zaščito in reševanje so zabeležili 31 dogodkov na območju regijskih centrov Brežice, Celje, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota in Ptuj. Po njihovih navedbah je na terenu posredovalo 18 gasilskih enot, od tega tri poklicne. Gasilci so odstranjevali podrta drevesa s cestišč in objektov, črpali meteorno vodo ter prekrivali odkrita ostrešja stanovanjskih in gospodarskih objektov.

Neurje z močnim vetrom je okoli 15. ure zajelo naselje Zdole v občini Krško. Odkrilo je več streh stanovanjskih in pomožnih objektov ter podrlo nekaj dreves na ceste in eno drevo na stanovanjski objekt.