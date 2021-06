Policist Derek Chauvin za umor obsojen na 22 in pol let zapora

Sodnik Peter Cahill je v petek v Minneapolisu nekdanjega policista Dereka Chauvina obsodil na 22 in pol let zapora. FOTO: Jane Rosenberg/Reuters

Sodnikje v petek v Minneapolisu nekdanjega policistaobsodil na 22 in pol let zapora zaradi umora temnopoltega osumljenca med ponesrečeno aretacijo maja lani. Floydova smrt je sprožila silovite proteste proti policijskemu nasilju v ZDA in po svetu.Tožilci so za 45-letnega Chauvina želeli 30 let zapora, dobil pa je manj, obenem lahko v primeru lepega obnašanja pride na prostost že po 15 letih. Chauvin je ob izreku obsodbe prvič javno spregovoril in je izrazil sožalje družini človeka, ki ga je ubil s tem, da mu je več kot devet minut ležečemu na tleh in vklenjenemu pritiskal s kolenom na vrat. Chauvinov odvetnik je sodniku predlagal pogojno kazen, ker naj bi mu bilo zelo žal za vse skupaj. Menda nenehno razmišlja o tem, kaj bi bilo, če bi usodnega dne naredil kaj drugače.Floydova družina je pred izrekom sodbe sodniku predlagala, naj mu izreče maksimalno kazen 40 let zapora ali več, Chauvinova mama pa je prosila za usmiljenje in trdila, da je sin dober človek.Množica, ki se je zbrala pred sodiščem ob pričakovanju izreka kazni, je imela mešane občutke, vendar pa kazen ni bila tako nizka, da bi sprožila ogorčene reakcije in nove proteste.Tiskovne agencija in ameriški mediji poročajo, da je novica o višini kazni sprožila le razprave ali je to dovolj ali premalo ali preveč. Večina je menila, da je kazen ustrezna, saj je vseeno šlo za nekdanjega policista, ki se v ameriškem pravosodnem sistemu ponavadi izognejo odgovornosti za nasilna dejanja.Cahill bi lahko izrekel najnižjo možno kazen v skladu z navodili kazenskega prava Minnesote 12 let in pol zapora, vendar je upošteval oteževalne okoliščine. »Kazen je takšna, kot je, zaradi vaše zlorabe položaja, zaupanja in oblasti ter okrutnosti,« je Chauvinu povedal sodnik Cahill.Odvetnik pokojnikove družineje dejal, da je družina dobila določeno mero zadoščenja, vendar upa, da bo Chauvin dobil še višjo kazen na prihajajočem sojenju na zveznem sodišču zaradi kršenja državljanskih pravic Georgea Floyda.»Rad bi izrazil moje sožalje Floydovi družini. Na dan bodo prišle še nekatere druge informacije, ki bodo zanimive. Upam, da vam bodo prinesle nekaj miru,« je povedal obsojenec in ni razložil kaj je s tem mislil.Predsedniku ZDA, ki so ga vprašali o tem v Beli hiši, kjer je sprejemal afganistanskega predsednika, se je izrečena kazen zdela ustrezna.Chauvina so odpeljali nazaj v zapor, kjer bo čakal na sojenje po zvezni zakonodaji zaradi kršitve državljanskih pravic. Podoben postopek še čaka tri nekdanje Chauvinove kolege policiste, ki so sodelovali pri aretaciji oziroma umoru Floyda. Marca jim bodo sodili zaradi sodelovanja pri umoru in uboju po državni zakonodaji Minnesote, kasneje pa jih čaka še zvezno sodišče.