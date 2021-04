Policistka, ki je ustrelila temnopoltega osumljenca, obtožena uboja

Policistko Kim Potter, ki je v nedeljo v predmestju Minneapolisa ustrelila temnopoltega 20-letnega Daunteja Wrighta, so v sredo aretirali, državno tožilstvo pa jo je obtožilo nenamernega uboja. Dogodek je sprožil nove izgrede blizu Minneapolisa, kjer sodijo nekdanjemu policistu za umor Georgea Floyda.



Potterjevi, ki je v torek skupaj s šefom policije v Brooklyn Centru pri Minneapolisu Timom Gannonom izgubila službo, grozi do deset let zapora.



48-letna policijska veteranka trdi, da je Wrighta ustrelila po nesreči, ker je namesto paralizatorja uporabila pištolo. Wrighta so v nedeljo ustavili med kontrolo prometa zaradi pretečene registrske tablice in ugotovili, da je iskana oseba že od lanskega leta.







Wright jim je poskušal pobegniti in se je vrnil v svoj avtomobil ter odpeljal, nato je odjeknil strel Potterjeve, ki ga je zadela v prsi. Na videoposnetku incidenta je videti, da je izrazila začudenje nad tem, da ga je ustrelila.



Wright je bil skupaj s sostorilcem obtožen poskusa oboroženega ropa. Decembra leta 2019 sta poskušala neki ženski ukrasti 820 dolarjev.



Vprašanje je, ali bosta aretacija policistke in vložena obtožnica uspešno ustavili proteste in izgrede, ki potekajo vse od nedelje. Protestniki napadajo policiste, ti so do srede aretirali več kot 60 ljudi, mnogi pa zmedo izkoriščajo za ropanje trgovin.

