Policistka temnopoltega dvajsetletnika menda ubila po pomoti

Odziv Bele hiše

Minneapolis, kjer poteka proces proti nekdanjemu policistu, je zaradi nove temnopolte smrtne žrtve med policijsko akcijo znova na nogah. Na območju Brooklyn Centra na njegovem obrobju je v nedeljo policistka med pregledom zaradi prometnega prekrška, med katerim so odkrili, da je za vozilom razpisana tiralica, ustrelila 20-letnegaNova smrt temnopoltega je na ulice največjega mesta Minnesote znova pognala demonstrante, tudi nasilne, znova so bile razbite številne trgovine in drugi lokali. Množice so tudi včeraj kljub uvedbi policijske ure vztrajale pred sedežem policije v Brooklyn Centru, sodeč po očividcih so nekateri policiste obmetavali z ognjem, steklenicami in opekami, ti pa so se odzvali s solzivcem in drugimi sredstvi. Aretirali so okoli 40 ljudi.Vodja policistovje včeraj sporočil, da je bil uboj dvajsetletnika, za katerega je odgovorna policistka, ki za tamkajšnjo policijo dela že 26 let, napaka. Kljub izkušnjam je menda med postopkom paralizator usodno zamenjala s pištolo, kar se je za Wrighta končalo tragično.Postopek policistke je bil znova dokumentiran na videoposnetku. Policisti so Wrighta potegnili iz avta in ga obvestili, da ga bodo aretirali zaradi obstoječega naloga. Uprl se je in poskušal zbežati v avtomobilu, sledil je strel. Uspelo mu je prevoziti le krajšo razdaljo, nato pa je avtomobil trčil.Na tragedijo se je odzval tudi predsednik ZDA, ki je ljudi pozval, naj na protestih niso nasilni. »Vemo, da so jeza, bolečina in travma v temnopolti skupnosti resnične. Vendar pa to ne opravičuje nasilja in ropanja,« je povedal.»Verjamem, da je policistka želela uporabiti paralizator, namesto tega pa je Wrighta ustrelila z enim samim nabojem. Glede na njeno reakcijo takoj po strelu menim, da je šlo za nesrečni dogodek, ki se je končal s tragično smrtjo,« je včeraj še povedal Gannon. Tudi županje napovedal, da bo storil vse, da bo »pravici za Wrighta zadoščeno«.K miru je pozvala tudi mati ustreljenega, ki jo je sin poklical po telefonu tik pred poskusom aretacije. V avtomobilu je bila tudi njegova zaročenka, ki je utrpela lažje poškodbe in je mamo obvestila o smrti sina.