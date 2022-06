Politika brez volivcev je katastrofa za demokracijo

V nadaljevanju preberite:

Rezultati nedeljskega prvega kroga parlamentarnih volitev v Franciji so brez dvoma neuspeh za vladajočo strujo, saj jim na polovici poti še nič ne zagotavlja, da bodo imeli tudi v naslednjem mandatu absolutno večino v narodni skupščini. A še očitneje se je pokazalo, koliko je francoska politika v krizi. Rekordna, skoraj 53-odstotna volilna neudeležba ne more laskati politikom in je tudi slaba popotnica za naprej.