Poljska vlada za legalizacijo istospolnih partnerskih zvez

Poljska vlada je danes predložila osnutek zakona, s katerim bi uzakonili civilne zveze istospolnih parov. Vendar mora zakon potrditi še parlament, nato pa ga mora podpisati konservativni predsednik Andrzej Duda, zato je njegov uspeh le malo verjeten, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»To je novo poglavje v dolgem pohodu proti enakopravnosti,« je ob predstavitvi zakona dejala ministrica za enakost Katarzyna Kotula. Več organizacijam skupnosti LGBTQ se je zahvalila za dolgoletno delo pri pripravi zakona, ki ga je označila za zgodovinskega.

Na Poljskem je trenutno edina zakonita oblika partnerske zveze poroka med moškim in žensko, del javnosti v državi z močno katoliško tradicijo pa se že dlje časa krčevito upira zahtevam aktivistov po liberalizaciji zakonov in pravil na tem področju.

Tudi Evropsko sodišče za človekove pravice je lani pozvalo Poljsko, naj istospolnim parom omogoči uradno priznanje partnerskega razmerja.

Vlada pod vodstvom Donalda Tuska, ki je decembra lani prevzela oblast po večletni vladavini konservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS), je kmalu po zmagi na volitvah obljubila uvedbo zakona, s katerim bi legalizirali civilne poroke istostopolnih parov.

Toda zapletlo se je pri usklajevanju besedila, saj v Tuskovi vladi sodeluje tudi konservativna krščanska Poljska koalicija.

Trenutno predlagani zakon omenja zvezo dveh oseb – ne glede na spol –, ki skleneta partnersko zvezo na matičnem uradu. Vključuje tudi določbo o legalizaciji zvez istospolnih parov, ki so se poročili v drugih državah.

Pot do uspeha novega zakona sicer še zdaleč ni brez ovir. Poleg parlamenta ga mora namreč potrditi tudi konservativni predsednik države Duda, ki je zaveznik PiS in je vladi že večkrat preprečil sprejemanje zakonodajnih predlogov, med drugim tudi na področju pravosodja in legalizacije splava.