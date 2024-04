Poljski parlament danes o liberalizaciji pravice do splava

Poljski parlament bo danes razpravljal o liberalizaciji pravice do splava v državi, ki ima na tem področju eno najstrožjih zakonodaj v EU. Njena reforma je ena od predvolilnih obljub premierja Donalda Tuska, a koalicija nima enotnega stališča. Pred poslanci so sedaj štirje predlogi, o katerih bodo razpravljali in v petek predvidoma prvič glasovali.

Na Poljskem je splav v skladu z zakonodajo prepovedan, razen v primerih posilstva in incesta ter kadar je ogroženo materino življenje ali zdravje.

Leta 1993 sprejeto zakonodajo so leta 2020 v obdobju vladavine stranke Zakon in pravičnost (PiS) še zaostrili, ko je ustavno sodišče pritrdilo vladi in odločilo, da je prekinitev nosečnosti zaradi okvare ploda protiustavna.

V zadnjih letih so se nato zvrstili številni protesti proti strogim omejitvam in Donald Tusk je lanske volitve dobil tudi z obljubo, da bo okrepil pravice žensk in poskrbel za liberalizacijo zakonodaje.

Veto na prosti dostop do jutranje tabletke

Vlada je pripravila več predlog zakonov s tega področja, a eden je že naletel na veto poljskega predsednika Andrzeja Dude, ki je blizu PiS. Konec marca je namreč vložil veto na predlog, ki bi uvedel prost dostop do jutranje tabletke od 15. leta starosti. Tabletka je od leta 2017 dostopna le z zdravniškim receptom.

Vprašanje dostopa do umetne prekinitve nosečnosti je medtem razkrilo različna stališča tudi med članicami Tuskove koalicije, ki združuje tako levo usmerjene kot konservativne stranke. Pred poslanci bodo tako danes kar štirje predlogi prenovljene zakonodaje, o katerih bodo razpravljali in v petek v prvem branju glasovali.

Sredinska Poljska 2050, ki jo vodi predsednik parlamenta Szymon Holownia, in Poljska ljudska stranka tako denimo predlagata vrnitev k osnovni različici zakonodaje iz leta 1993, ki vključuje pravico do prekinitve nosečnosti v primeru hudih okvar ploda.

Tuskova Državljanska koalicija (KO) si želi, da bi bil splav brez omejitev na voljo do 12. tedna nosečnosti. Stranka Nova Levica pa želi dekriminalizirati tudi pomoč pri splavu, ki jo je prav tako prepovedala predhodna vlada, pojasnjuje spletni portal Euractiv.

Da vprašanje umetne prekinitve nosečnosti ne bi prevladalo v kampanji pred lokalnimi volitvami, ki so potekale minulo nedeljo, je predsednik parlamenta v začetku marca začetek razprave o predlogih prestavil na čas po volitvah.

Na teh je sicer največ glasov osvojila PiS, ki je državo vodila med letoma 2015 in 2023. Kljub temu pa si vladajoča koalicija obeta vodenje večine od 16 poljskih regij.