Konec dobe Kaczynskih

V nadaljevanju preberite:

Tandem enojajčnih dvojčkov Kaczyński, zdaj 74-letnega Jarosława Aleksandra in tri četrt ure mlajšega Lecha Aleksandra, od leta 2010, ko se je mlajši, takrat poljski predsednik, ubil v letalski nesreči, fizično ne obstaja več. Vendar sta vodilni politični osebi Poljske v 21. stoletju državo oblikovali v to, kar je danes, zelo konservativno, nacionalistično in evroskeptično tvorbo. Volitve v oba doma parlamenta, pomembnejšega spodnjega, ki se imenuje sejem, in zgornjega, senat, bodo prinesle obrat, saj so na njih slavile sile, ki nasprotujejo dosedanji usmeritvi.

Kako sta dvojčka Kaczyński prišla na oblast? Zakaj je poljski politični sistem takšen, kot je? Kaj sledi po preobratu na volitvah?