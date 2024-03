Nataša Pirc Musar gostila poljskega nasprotnika splava

Predsednica republike Slovenije Nataša Pirc Musar je na uradnem obisku v Sloveniji gostila poljskega predsednika Andrzeja Dudo. Vprašanju splava sta se na uradnih pogovorih izognila, oba pa sta izpostavila pomembnost podpore Ukrajini, dokler bo treba.

Uradni obisk poteka času, ko mineva 25. leto od poljskega vstopa v zvezo Nato in 20 let od slovenskega. »V času vojne v Ukrajini je tovrstno zavezništvo pomembnejše kot kadarkoli prej, kar potrjujeta tudi nedavna vstopa Švedske in Finske v Nato,« je izpostavila Nataša Pirc Musar. V nasprotju s Poljaki so Slovenci precej bolj kritični do zveze Nato, je pokazala zadnja anketa, ki so jo opravili v severnoatlantskem zavezništvu.

Na primer, 76 odstotkov Poljakov meni, da je treba vojaško pomagati drugi državi članici, če je napadena. V Sloveniji je pripravljenost precej nižja in znaša 48 odstotkov. Medtem ko 83 odstotkov Poljakov meni, da članstvo v zvezi Nato odvrača možen napad na državo članico, jih v Sloveniji le 46 odstotkov.

Duda je ob vse večji ruski grožnji predlagal povečanje izdatkov za obrambo članic Nata na tri odstotke BDP. Poljaki za obrambo že zdaj namenjajo rekordnih 3,92 odstotka BDP, v Sloveniji ta delež znaša 1,33 odstotka. Duda in Pirc Musarjeva sporočata, da si bosta tudi v prihodnje prizadevala za mir v Ukrajini in jo bosta podpirala, dokler bo treba. Slovenska predsednica je prepričana, da Ukrajina potrebuje predvsem našo vojaško pomoč, preostalo pomoč pa bo potrebovala tudi, ko se bo vojna končala.

Duda se je v Sloveniji sestal s celotnim državnim vrhom, po naših informacijah pa se ne namerava sestati z Janezom Janšo. Duda je sicer zaveznik prejšnje poljske vlade pod vodstvom stranke Zakon in pravičnost, s katero je Janša kot predsednik vlade stkal tesne politične vezi.

FOTO: Inštitut 8. marec

Solidarnost s poljskimi ženskami

»Ženske na Poljskem umirajo v bolnišnicah zaradi skoraj popolne prepovedi splava na Poljskem. Predsednik Duda, zakaj to podpirate?« je sporočilo, ki so ga članice Inštituta 8. marec v znak solidarnosti s poljskimi ženskami pustile za predsednika Dudo pred državnim zborom. Poljska je namreč ena od držav z najbolj restriktivno zakonodajo o splavu v Evropi, splav pa je prepovedan v skoraj vseh primerih.

Duda je že večkrat izrazil svojo podporo prepovedi splava, prav tako je jasno izrazil, da bi izglasoval veto na zakon, ki bi legaliziral splav na Poljskem, če bi parlament pod novo, liberalnejšo poljsko vlado takšen zakon sprejel. Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je vprašanja splava in položaja skupnosti LGBT+ na Poljskem dotaknila na novinarski konferenci.

Pirc Musarjeva je sicer podpornica feministične zunanje politike, ki jo je v prenovljeni strategiji slovenske zunanje politike uveljavila aktualna zunanja ministrica Tanja Fajon.