Polovica nosečnic v Gazi trpi zaradi podhranjenosti in pomanjkanja vode

Varnostni svet ZN se je v petek na zahtevo Združenih arabskih emiratov sestal na še enem posebnem zasedanju o razmerah na območju Gaze, na katerem so se vrstili pozivi Izraelu h končanju napadov. Britanska veleposlanica Barbara Woodward je izpostavila, da je bilo ubitih že preveč civilistov.

Urad za usklajevanje humanitarne pomoči ZN (Ocha) je pred zasedanjem poročal, da polovica nosečnic v Gazi trpi zaradi podhranjenosti in pomanjkanja pitne vode, da primanjkuje cepiv za novorojenčke in da vsak drugi otrok v Gazi trpi zaradi pomanjkanja vode, hrane in bolezni.

Zaradi izraelske ofenzive na območje Gaze po napadu pripadnikov Hamasa na Izrael 7. oktobra je bilo doslej svoje domove prisiljeno zapustiti kar 85 odstotkov prebivalcev te palestinske enklave oziroma 1,9 milijona ljudi. V izraelskih napadih je bilo po zadnjih podatkih ubitih 21.507 Palestincev, večinoma civilistov.

Varnostnemu svetu ZN so poročali pomočnik generalnega sekretarja ZN za Bližnji vzhod, Azijo in Pacifik Khaled Khiari, podpredsednik Carnegiejeve fundacije za mednarodni mir in nekdanji namestnik premierja Jordanije Marvan Muašer ter posebni svetovalec Norveškega sveta za begunce Itay Epshtain.

Epshtain je dejal, da palestinske oborožene skupine in Izrael brezobzirno kršijo osnova pravila mednarodnega humanitarnega prava. Pozval je k takojšnji ustavitvi izraelske ofenzive, pred katero se prebivalci Gaze nimajo kam umakniti.

Tudi Muašer je izpostavil, da so Palestinci dovolj trpeli in da je potrebno takoj ustaviti spopade. Poudaril je, da noben mednarodni pravni dokument ne dovoljuje tako hudega bombardiranja civilistov, kot mu je svet vsak dan priča v Gazi. Po njegovih besedah problema ni mogoče rešiti po starih vzorcih, nujna pa je rešitev dveh držav.

Izraelska vojska na zsedenm ozemlju Gaze. FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters

Khiari je poudaril, da civilisti nosijo največje breme spopadov med Izraelom, skrajnim palestinskim gibanjem Hamas in drugimi skupinami, vse večje pa je tveganje prelivanja konflikta v širšo regijo Bližnjega vzhoda. To med drugim potrjuje dnevno obstreljevanje med Izraelom in Hezbolahom v Libanonu, je dejal.

Predstavnik Palestincev Majed Bamja je Izrael obtožil namernega in načrtnega pobijanja palestinskih civilistov, pri čemer je vprašal, kako lahko svet dovoli takšne grozote.

Izraelski veleposlanik Gilad Erdan pa je vprašal, zakaj Varnostni svet ZN vedno skliče zasedanje le, ko so napadeni palestinski civilisti, nikoli pa, ko so tarče napadov izraelski. Zatrdil je, da so izraelski civilisti izpostavljeni napadom vsak dan.

Veleposlaniki držav članic Varnostnega sveta so obsodili napad Hamasa na Izrael in zajetje talcev, vendar, kot je dejal ekvadorski veleposlanik Jose Javier De La Gasca, uničevaje palestinskih domov ni rešitev.

»Pobitih je bilo preveč civilistov,« je dejala britanska veleposlanica Woodward, potem ko je potrdila zavezo njene države izraelski varnosti.

Kitajski predstavnik Geng Shuang je dejal, da nadaljevanje vojne prinaša le več žrtev na obeh straneh in pozval k obnovitvi pogajanj v smeri rešitve dveh držav. To je na koncu svojega nastopa podprl tudi predstavnik ZDA, ki je kritiziral tudi naraščanje nasilja izraelskih naseljencev nad Palestinci in veliko število civilnih žrtev v Gazi.

Varnostni svet ZN se je razšel brez ukrepa.