V izraelskih napadih ubitih že več kot 21.300 ljudi, večinoma civilistov

Izraelska vojska danes nadaljuje bombardiranje južnega območja Gaze, v Egipt pa je prispela delegacija Hamasa na pogovore o predlogu za vzpostavitev miru. Združeni narodi opozarjajo, da je v Rafo na jugu palestinske enklave v zadnjih dneh prišlo 100.000 ljudi, medtem ko Izrael krepi kopensko operacijo v osrednjem delu in na jugu.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je izraelska vojska ponoči okrepila zračne napade na jug Gaze, med drugim na mesto Rafa ob meji z Egiptom, ki je zaradi prihoda več deset tisoč razseljenih oseb iz drugih delov območja postalo najbolj gosto naseljeno mesto enklave.

Palestinsko ministrstvo za zdravje je v četrtek zvečer sporočilo, da je bilo v izraelskem raketnem obstreljevanju poslopja z razseljenimi civilisti v Rafi ubitih 20 ljudi. Rdeči polmesec pa je danes sporočil, da je bilo v izraelskem obstreljevanju v zadnjih dveh dneh blizu bolnišnice Al Amal v Han Junisu, ki prav tako leži na jugu enklave, ubitih 41 ljudi.

Združeni narodi so v četrtek opozorili, da v Rafo prihaja vse več ljudi, medtem ko z območja Han Junisa in Deir al Balaha v zadnjih dneh poročajo o okrepitvi spopadov in izraelske kopenske operacije.

ZN zato opozarjajo, da okoli 150.000 ljudi iz begunskih taborišč Burej in Nusejrat ter razseljeni v osrednjem delu enklave, ki so bili zaradi napredovanja izraelske kopenske operacije prisiljeni oditi proti jugu, nimajo kam, saj je med drugim tudi mesto Deir al Balah polno in novih ljudi ne bo moglo oskrbeti.

Izraelska vojska še naprej obstreljuje južno območje Gaze. FOTO: Mohamed Salem/Reuters

V Egipt je medtem prišla visoka delegacija skrajnega palestinskega gibanja Hamas na pogovore o egiptovskem predlogu v treh fazah za vzpostavitev miru. Predlog vključuje prekinitve ognja, postopno izpustitev izraelskih talcev in palestinskih zapornikov ter končno premirje.

V izraelskih napadih je bilo v Gazi, kjer je pred vojno živelo okoli 2,2 milijona Palestincev, od začetka vojne 7. oktobra ubitih že več kot 21.300 ljudi, večinoma civilistov. V Izraelu pa je Hamas v napadu 7. oktobra ubil okoli 1140 ljudi, prav tako večinoma civilistov. Zajel je tudi 240 talcev, od katerih jih na območju Gaze še vedno zadržuje 129.

Izraelski vojaki na Golanski planoti. FOTO: Gil Elijahu/Reuters

Rakete zadele območje Sirije

Izraelske rakete so v četrtek zadele območja na jugu Sirije, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočilo sirsko obrambno ministrstvo. Sirski observatorij za človekove pravice je sporočil, da so bili napadi usmerjeni na cilje sirske zračne obrambe v okolici mednarodnega letališča v Damasku.

Sirska tiskovna agencija Sana je poročala, da je sirska zračna obramba sestrelila večino izraelskih raket, ki so jih izstrelili izraelski lovci iz smeri Golanske planote. V napadu ni bilo mrtvih ali ranjenih.

Izrael redko komentira napade, usmerjene na Sirijo, vendar je večkrat opozoril, da ne bo dovolil, da bi Iran, največji sovražnik Izraela, ki podpira vlado sirskega predsednika Bašarja al Asada, razširil svojo navzočnost v državi.