Pomen Azije za današnji svet in prihodnost človeštva

»Azija je bogata z ljudmi, ima bogato kulturo in bogate naravne vire. A je bogata tudi s težavami.« To je ob neki priložnosti izjavil Robert H. Humphrey, demokratski podpredsednik ZDA od leta 1965 do 1969. Danes lahko dodamo, da je Azija celina, na kateri se začnejo vse svetovne krize, hkrati pa z nje vse pogosteje prihajajo tudi rešitve za veliko globalnih problemov.

Govorimo o celini, ki se razprostira na več kot 44 milijonih kvadratnih kilometrov površine in na kateri danes živi blizu pet milijard ljudi. A govorimo tudi o celini, ki je imela čudežno vlogo v najzgodnejših začetkih človeštva in s katere izvirajo vse glavne religije. Nič čudnega, seveda. Krščanstvo, ki je danes največja religija, izvira iz Palestine v zahodni Aziji, islam, ki je po številu vernikov druga največja religija, je nastal v Meki in Medini, judovstvo ima prav tako svoje korenine v zahodni Aziji, hinduizem, najstarejša od vseh ver in tretja po številu vernikov, pa izvira z azijske podceline, kjer ležijo Indija, Pakistan, Bangladeš in Nepal. Tukaj je nastal tudi budizem, na azijskih tleh pa so se rodili še konfucianizem, taoizem, sikhizem, zoroastrizem, džainizem. In s tem še ni konec seznama vseh religij, ki so nastale na azijskih tleh.