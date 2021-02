Ponaredki na trgu cepiv

V nadaljevanju preberite:

Črni trg cepiv proti koronavirusu se je še posebej razcvetel sredi pomanjkanja odmerkov, do katerega je prišlo zaradi nezadostnih zmogljivosti proizvajalcev in problemov v distribuciji. Celo Kitajski, ki je odobrila uporabo najmanj treh svojih cepiv, prejšnji teden pred prihodom tradicionalnega novega leta ni uspelo cepiti 50 milijonov svojih prebivalcev. V kampanji imunizacije, katere cilj je bil zagotoviti večjo varnost med desetdnevnimi prazniki, jim je uspelo cepiti samo 40 milijonov ljudi, kajti tudi azijski sili ne uspe izdelati zadostne količine cepiv za izvoz v prijateljske države in domače potrebe.