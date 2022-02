Poraz Madžarske in Poljske na sodišču EU

Argumentacija sodišča

Sodišče je odločilo, da je bil mehanizem pogojevanja sprejet na ustrezni podlagi in je združljiv s postopkom po 7. členu. Spoštuje meje pristojnosti, ki so podeljene Uniji, in načelo pravne varnosti, so zapisali. Med drugim so ugotovili, da je cilj uredbe zaščita proračuna EU proti posegom, ki dovolj neposredno izhajajo iz kršitev načel pravne države, ne pa kaznovanje takih kršitev samo po sebi. Navedli so, da kršitve lahko porušijo zagotovilo, s katerim odhodki, zajeti s proračunom Unije, izpolnjujejo vse pogoje financiranja.