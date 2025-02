Povečana varnost na karnevalih zaradi groženj Islamske države

Nemška policija je na visoki pripravljenosti pred tradicionalnimi karnevalskimi praznovanji, saj so profili, povezani z Islamsko državo (IS), na družbenih omrežjih objavili pozive k napadom na udeležence v Kölnu in Nürnbergu, piše Reuters. Po poročanju časopisa Bild je nemško govoreče propagandno spletno mesto IS objavilo kolaž slik, ki uporabnike omrežja poziva, naj »izberejo naslednjo tarčo napada« in navaja datume ter lokacije prihajajočih karnevalskih dogodkov v Nemčiji.

Med tarčami je tudi Festival ljubezni, ki je načrtovan v nizozemskem Rotterdamu v začetku marca. Kolaž slik prikazuje krvav nož in slogan »#LetsSlaughter« (Pokolimo jih), kar dodatno povečuje zaskrbljenost glede varnosti med pustnimi praznovanji. Nemčija je že pred nacionalnimi volitvami doživela vrsto napadov z islamističnimi povezavami, vključno z napadi z avtomobili in noži.

Teden dni trajajoče karnevalske prireditve, ki se začnejo v četrtek, potekajo v nekaterih pretežno katoliških južnih in zahodnih delih Nemčije, kjer se udeleženci zberejo na ulicah, da bi praznovali, pili velike količine alkohola in plesali.

Še posebej priljubljeni so v mestih na območju Porenja, kot sta Köln in Düsseldorf, kjer vrhunec praznovanj dosežejo na »Rožni ponedeljek« s številnimi uličnimi paradami, na katerih nastopajo komični ali satirični vozovi.

Policija je odpovedala dopuste in povečala prisotnost na terenu, da bi zagotovila čim večjo varnost. FOTO: Odd Andersen/AFP

Policija v Kölnu je sporočila, da prilagajajo operativne načrte za dogodke, da bi upoštevali grožnjo, vendar menijo, da so objave IS lahko namenjene predvsem širjenju panike med prebivalstvom, namesto da bi predstavljala konkretno grožnjo.

Več kot 1.400 policistov bo nameščenih na znanih vročih točkah, reševalne službe bodo v polni pripravljenosti, obiskovalcem karnevala pa bodo pregledovali torbe in osebne predmete.

Tudi organizatorji karnevala v bavarskem mestu Nürnberg so v sredo sporočili, da je bila zaradi varnostnih pomislekov odpovedana Mednarodna karnevalska parada, ki je bila navedena na spletnem mestu, povezanem z IS.

Organizator je dejal, da je bilo na dogodek v baru Saigon v središču Nürnberga pričakovano približno 50 ljudi. Policija v Nürnbergu je sporočila, da so seznanjeni z grožnjami Islamske države, ki jih ocenjujejo državni varnostni organi, vendar indikacij o konkretni zaroti za bližnji napad ni.

Prilagoditve varnostnih načrtov in odpovedi dogodkov

Policija poziva prebivalce in obiskovalce karnevala, naj bodo previdni in poročajo o kakršnem koli sumljivem vedenju. Martin Lotz, vodja policijskih operacij v Kölnu, je poudaril, da je trenutna varnostna situacija bolj napeta kot v preteklih letih zaradi nedavnih napadov.

Policija je odpovedala dopuste in povečala prisotnost na terenu, da bi zagotovila čim večjo varnost. Po poročanju nemškega časnika Bild so oblasti zaskrbljene, da bi lahko grožnje Islamske države povzročile paniko med prebivalstvom, čeprav ni konkretnih dokazov o neposredni nevarnosti.

Varnostni ukrepi vključujejo tudi opozorila javnosti, naj se izogibajo oblačilom in rekvizitom, ki bi lahko povzročili dodatno zaskrbljenost ali bili napačno razumljeni kot grožnja. Policija je izrecno opozorila, da je prepovedano nositi kostume, ki posnemajo policijske uniforme ali vsebujejo replike orožja. Prav tako so oblasti opozorile, da je javno uriniranje in vožnja pod vplivom alkohola strogo prepovedana in kaznovana.

Nemčija je že pred nacionalnimi volitvami doživela vrsto napadov z islamističnimi povezavami, vključno z napadi z avtomobilom in noži. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Nemčija se sooča z izzivom, kako zagotoviti varnost na javnih prireditvah, ki privabljajo množice ljudi. Varnostni organi so v stalni pripravljenosti in spremljajo situacijo, da bi preprečili morebitne incidente in zagotovili varno okolje za vse udeležence karnevalskih praznovanj.