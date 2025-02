Predsednik Abas zaradi izraelske agresije poziva k izrednemu zasedanju VS ZN

Palestinski predsednik Mahmud Abas je v nedeljo zaradi nadaljevanja izraelskih vojaških operacij na okupiranem Zahodnem bregu pozval k sklicu izrednega zasedanja varnostnega sveta Združenih narodov (VS ZN), poročajo tuje tiskovne agencije.

Iz izraelske vojske s v nedeljo sporočili, da so v dveh tednih operacij na okupiranem Zahodnem bregu ubili najmanj 50 skrajnežev. Uničili so tudi 23 zgradb v Dženinu, ki so bile, kot so zapisali, uporabljene kot teroristična infrastruktura.

Abas je opozoril, da gre za »neprekinjeno izraelsko agresijo proti palestinskemu ljudstvu«, ter pozval VS ZN, naj ustavi »sistematično uničevanje infrastrukture«, ki jo Izrael izvaja v mestih Dženin, Tulkarem, Tamun in Tubas na Zahodnem bregu.

Posledice izraelske operacije v mestu Dženin. FOTO: Raneen Sawafta/Reuters

»Predsedstvo poziva varnostni svet ZN, naj nemudoma posreduje in prevzame odgovornost za zagotavljanje mednarodne zaščite palestinskemu ljudstvu ter pritisne na okupatorsko državo, da ustavi hude zločine,« je po poročanju španske tiskovne agencije EFE v izjavi zapisal palestinski predsednik.

Abasova vlada je obsodila »sistematično uničevanje infrastrukture ter politiko atentatov, ki so povzročili smrt več deset državljanov, več sto ranjenih, aretacije tisočih, terorizem naseljencev ter požiganje domov in premoženja državljanov, vse to pa z namenom izselitve palestinskega ljudstva z njegove zemlje in domovine«.