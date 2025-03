Požar prizadel 16.000 gospodinjstev, zaprto glavno londonsko letališče (VIDEO)

Letališče Heathrow je zaradi požara zaprto. Požar na električni podpostaji, ki je povzročil obsežen izpad električne energije, je izbruhnil na transformatorju na Nestles Avenue v Hayesu, je prizadel več kot 16.000 gospodinjstev in številne lokalna podjetja.

Zaradi izpada električne energije je bilo preusmerjenih več kot 120 letov, ki so bili že v zraku, odpovedanih ali prestavljenih je po podatkih FlightRadar24 skupaj že več kot 1300 letov. Letala so bila preusmerjena na druga letališča, vključno z Gatwickom, Parizom in Shannonom na Irskem.

Heathrow, eno najbolj prometnih dvosteznih letališč na svetu, vsak dan beleži približno 1300 vzletov in pristankov. Letališče je na svoji spletni strani in družbenih omrežjih objavilo izjavo, v kateri so potnike pozvali, naj ne potujejo na letališče. »Za zagotovitev varnosti naših potnikov in sodelavcev bo Heathrow zaprt do 23:59, 21. marca,« je zapisano v izjavi. Predstavnik letališča je dejal, da bodo posodobili informacije o ponovnem začetku delovanja, takoj ko bodo na voljo.

Heathrow je največje letališče v Združenem kraljestvu, skozi njegove terminale pa je lani potovalo rekordnih 83,9 milijona potnikov. FOTO: Reuters

Požar je povzročil težave v oskrbi z električno energijo po vsej okolici. Gasilci so prejeli skoraj 200 klicev v zvezi z incidentom, na kraju dogodka je bilo prisotnih 10 gasilskih vozil in približno 70 gasilcev. Ti so tudi so evakuirali približno 150 ljudi iz okoliških objektov in postavili 200-metrski varnostni kordon. Prebivalce so pozvali, da zaprejo vrata in okna zaradi gostega dima.

Predstavnik gasilcev Pat Goulbourne je za BBC dejal, da gre za obsežen incident, ki je za gasilce zelo zahteven. »Požar je povzročil izpad električne energije, kar vpliva na mnoge, tesno sodelujemo s partnerji, da bi zmanjšali posledice,« je izjavil Goulbourne. Gasilci bodo na kraju dogodka ostali čez noč, pričakuje se, da bo intervencija trajala dlje časa.

Potnike, ki so bili prizadeti zaradi zaprtja letališča, so pozvali, da kontaktirajo svoje letalske prevoznike za dodatne informacije. Heathrow je največje letališče v Združenem kraljestvu, skozi njegove terminale je lani potovalo rekordnih 83,9 milijona potnikov.