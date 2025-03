KGZS se je pripravljena odreči kmetijskim podjetjem

V nadaljevanju preberite:

V Levici nasprotujejo predlogu novele zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici (KGZS), ki ukinja obvezno članstvo v tej organizaciji in ki sta ga v zakonodajni postopek vložila poslanca Svobode in SD. V KGZS se očitno zavedajo, da bodo ob več pobudah za njeno reorganizacijo v zadnjem obdobju – med drugim je Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (ZKŽP) poslanskim skupinam v DZ predlagala vložitev predloga zakona o KGZS, ki bi ukinil obvezno članstvo pravnih oseb –, morali uvesti določene spremembe. Preberite, o kakšnih kompromisih razmišljajo.